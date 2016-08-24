Erdoğan: 'Fırat Kalkanı' harekâtı DAİŞ, PYD gibi terör örgütlerine yönelik başlatıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye'ye yönelik başlatılan 'Fırat Kalkan' harekâtıyla ilgili olarak "Suriye'nin kuzeyinde, ülkemizi tehdit eden DAİŞ, PYD gibi terör örgütlerine yönelik bir operasyonu ordumuz başlatmıştır" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) IŞİD'in kontrolündeki Cerablus'a yönelik karadan ve havadan 'Fırat Kalkanı' harekâtını başlattı. Başbakanlık'tan yapılan açıklamada "Cerablus'un terör örgütü DAEŞ'ten temizlenmesi amacıyla harekât başlatılmıştır" dendi. TSK, unsurlarınca saat 04.00 sıralarında başlayan harekâtla, Cerablus bölgesindeki IŞİD'e karadan topla, havadan F-16'larla operasyonlar yapıldı. Askeri kaynaklar hava operasyonlarında 12 hedefin tamamının başarıyla vurulduğunu aktardı. 20 kadar tank Suriye topraklarına girdi, top atışlarıyla 81 hedef etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen engelliler etkinliğinde konuşan Erdoğan, harekâtla ilgili olarak "Türkiye, her kesimiyle birlikte engellilerin de istiklaline ve istikbaline sahip çıkan bir ülke olduğunu dünyaya ilan etmiştir. Ne FETÖ, ne PKK, ne DAİŞ... Hiçbir terör örgütünün, hiçbir gücün bu birlik ve beraberlik karşısında başarılı olma şansı yoktur" dedi. "İşte, içeriden dışarıdan bütün bu saldırılar, bakın bu sabah dört itibariyle, Suriye'nin kuzeyinde, ülkemizi tehdit eden DAİŞ, PYD gibi terör örgütlerine yönelik bir operasyonu ordumuz başlatmıştır" ifadesini kullanan Erdoğan, "Şu anda da ne yazık ki Suriye'den ülkemize Gaziantep, Kilis, tüm bu bölgelere yapılan bu saldırılar artık işi bir yere kadar getirdi. 'Artık bu işin noktalanması lazım' dedik" diye konuştu.