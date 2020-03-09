Salgın hastalık korkusu: Dünya 'Koronavirüs' için alarmda

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve haftalar içinde 20'den fazla ülkeye yayılarak binlerce kişinin ölümüne neden olan ölümcül Koronavirüs, dünya kamuoyunda endişe uyandırmaya devam ediyor. Ölümcül virüs şimdiye kadar Hong Kong, Makao, ABD, Japonya, Güney Kore ve Singapur, Suudi Arabistan, Vietnam ve İngiltere, İtalya, İran gibi pek çok ülkede görüldü. Türkiye Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs sebebiyle birtakım önlemler alındığını açıkladı.