128 ülkede omicron varyantına rastlandı, en çok vaka İngiltere'de

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) omicron varyantı Avrupa’da birçok ülkede etkisini sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, 128 ülkede omicron vakası tespit edildi.

Avrupa'nın birçok ülkesinde omicron varyantı etkisini sürdürürken, İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkede vakaların yüzde 90'ından fazlasının omicron varyantı kaynaklı olduğunu açıkladı.

İngiltere’de 30 Aralık'ta 19 bin 544 yeni omicron vakası tespit edilirken, böylelikle toplam omicron vakası sayısı 229 bin 666’ya ulaştı. Almanya'da 30 Aralık itibariyle omicron vakalarının sayısı 16 bin 748'e çıktı.

Alman Statista şirketinin verilerine göre, 21 Aralık itibarıyla İngiltere, omicron vakalarının en çok görüldüğü ülke oldu.

Danimarka'da 273, Norveç’te 197, Hollanda’da 183, Belçika’da 181, İsviçre'de 164, İrlanda'da 144, İspanya'da 141, Avusturya'da 132, Fransa’da 71, İsveç’te 66, İtalya'da 62, Portekiz'de 52, Rusya'da 27, Çekya’da 10, Polonya ve Romanya’da 7’şer, Slovakya, Litvanya, Finlandiya’da 3’er, Lihtenştayn, Hırvatistan, Slovenya, Karadağ, Yunanistan’da 2’şer ve Lüksemburg’da 1 omicron vakası tespit edildi.

Belçika’da 27 Aralık itibariyle omicron varyantı, Koronavirüs vakalarının yüzde 60,1'ini ve İsviçre'de de yüzde 57,8'ini oluşturdu.

İstatistiksel veriler sunan "Our World in Data" internet sitesine göre, 27 Aralık itibarıyla omicron varyantı koronavirüs vakalarının İsveç'te yüzde 51,3’ünü, Hollanda’da yüzde 46,4'ünü, İspanya’da yüzde 44,2'sini, Danimarka’da yüzde 36'sını, Norveç'te yüzde 25,3'ünü, İrlanda’da yüzde 15'ini, İtalya'da yüzde 17,4'ünü, Çekya'da yüzde 15,2'sini, Karadağ’da yüzde 14,6'sını, Portekiz’de yüzde 13,6'sını, Fransa'da yüzde 11'ini, Romanya’da yüzde 3,6'sını, Polonya’da yüzde 3,4'ünü, Hırvatistan'da yüzde 2,7'sini ve Litvanya’da yüzde 1,3'ünü oluşturdu.

Öte yandan Covid-19 vakalarının en fazla görüldüğü ülke ABD’de omicron varyantı oranı yüzde 40,7 oldu.

İngiltere’de 14 kişi hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "Endişe Verici Varyantlar" arasında sınıflandırdığı omicron varyantından sadece İsrail, ABD ve İngiltere'de ölenler oldu.

İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Gillian Keegan, 22 Aralık itibarıyla omicron varyantıyla bağlantılı olarak 14 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Dünyada vaka sayısı 300 milyona yaklaştı

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, salgınının başından bu yana dünyada vaka sayısı 288 milyon 548 bin 705’e ulaştı.

Dünya genelinde Covid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyon 453 bin 463, iyileşenlerin sayısı da 253 milyon 779 bin 62 oldu.

En yüksek vaka sayısının görüldüğü ABD'de 55 milyon 696 bin 500 kişi Covid-19'a yakalandı, 846 bin 905 kişi hayatını kaybetti.

Ölümlerde ilk sırada ABD var

ABD, Covid-19 kaynaklı ölümlerde de dünyada ilk sırada yer almayı sürdürüyor.

ABD'nin ardından Covid-19 nedeniyle en fazla ölümün görüldüğü ülkeler şöyle sıralandı: "Brezilya (619 bin 109), Hindistan (481 bin 486), Rusya (308 bin 860), Meksika (299 bin 428), Peru (202 bin 690), İngiltere (148 bin 624), Endonezya (144 bin 94), İtalya (137 bin 402), İran (131 bin 606), Kolombiya (129 bin 942), Fransa (123 bin 741), Arjantin (117 bin 169), Almanya (112 bin 756)."