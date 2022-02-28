Güney Kore'de kapalı mekânlara girişte aşı kartı ve test zorunluluğu kaldırıldı

Covid-19'un Omicron varyantının etkisi altındaki Güney Kore'de, kapalı mekânlara girişte aşı kartı veya negatif test sonucu gösterme zorunluluğunun kaldırıldığı bildirildi.

Güney Kore Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Covid-19'dan 114 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, bazı önlemler yürürlükten kaldırıldı.

Aralık 2021'den bu yana restoran, kafe ve spor salonları gibi kapalı alanlara girişte kişilerden aşı durumlarını veya negatif test sonucu göstermeleri isteniyordu. Bu uygulamaya yarından itibaren son veriliyor.

Ülke nüfusunun yüzde 86'dan fazlası tam aşılandı

Günlük vaka sayısının 139 bin 626'ya çıktığı Güney Kore’de, salgının başından bu yana 3 milyon 134 bin 456 kişi virüse yakalandı, 8 bin 58 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülke nüfusunun yüzde 86'dan fazlası virüse karşı tam aşılanırken, nüfusun yaklaşık yüzde 61'ine destekleyici dozlar uygulandı.