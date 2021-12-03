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Lütfi Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde 1 yıl kalabildi, ‘görevden affını’ istedi, yerine Nureddin Nebati atandı!

Haftalardır görevden alınacağı konuşulan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan “görevden affını” istedi, yerine Nureddin Nebati atandı. 8 Kasım 2020'de, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın "At izi it izine karıştı" açıklamasıyla istifa ettiği Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Elvan, döviz kuru ve faiz krizinin yaşandığı süreçte bu görevde bir yıl kalabildi. Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, “görevden affını isteyen ve af talebinin kabul edildiği” açıklanan Lütfi Elvan'ın yerine, Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati atandı.

T24Derleyen: T24
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Lütfi Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde 1 yıl kalabildi, ‘görevden affını’ istedi, yerine Nureddin Nebati atandı!

Kasım 2020'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen yeni bakan Nebati, ENSAR, TÜGVA, ÖNDER'in de aralarında bulunduğu vakıf ve derneklerin üyesi

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