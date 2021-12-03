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Politika

Selvi: Nureddin Nebati, bu topraklar için derdi ve davası olan birisidir; zor bir dönemde ateşten gömlek giydi

"İşinin kolay olduğunu söylemek mümkün değil"

03 Aralık 2021 08:39

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Lütfi Elvan yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Nureddin Nebati için, "Zor bir dönemde ateşten gömlek giydi. İşinin kolay olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü yeni ekonomi modeliyle aynı zamanda bir zihniyet devrimine imza atmaları gerekiyor." dedi. 

Selvi, "Yeni bakan için düşük faiz ve yüksek büyümeyi esas alan üretim ekonomisine dayalı yeni politikalarının sahiplerinden biri diyebiliriz. Zaten devir teslim töreninde de, 'En önemli önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdamdır' diyerek bunun işaretini verdi" ifadesini kullandı. 

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