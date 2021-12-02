Davutoğlu: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiği üç yılda üç Maliye Bakanı gördük, bunun adı kurumsal çöküştür

Haftalardır görevden alınacağı konuşulan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan “görevden affını” istedi, yerine Nureddin Nebati atandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, görev değişikliğine ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiği üç yılda üç Maliye Bakanı gördük, bunun adı kurumsal çöküştür" yorumunu yaptı.

Davutoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1998'den 2018'e kadar, 20 yılda Türkiye toplam 5 Maliye Bakanı gördü. Maşallah 2018'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinden beri 3 yılda 3 Maliye Bakanı gördük! Bunun adı kurumsal çöküştür!" ifadesini kullandı.