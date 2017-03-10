Kültür Sanat Hayat

Siyaset, seçimler, kutuplaşma, demokrasi ve hukuk sorunları, dış politika tartışmaları Türkiye'nin temel günden maddelerini oluşturmayı sürdürüyor. Öyle ki, medyada başka bir konu ya genellikle yer almıyor ya da hak ettiği ölçülerde yansımıyor. Oysa, Türkiye'nin büyük bir gelenek inşa etmiş sanat kurumları, uluslararası saygınlığı olan sanat organizasyonları, müzikten sinemaya dünya çapında ilgi gören festivalleri, her şeye rağmen sanat için mücadele eden bir tiyatro dünyası, bienalleri, kitap fuarları, ciddi bir yayın külliyatı var. T24 kültür-sanat alanında yayımladığı haberleri ve yazıları, video ve fotoğrafları ayrıca Kültür Sanat Hayat başlığı altında bir araya getirerek okurlarına toplu olarak sunuyor. İdeolojik taarruzların gölgesinde bırakılmak istense de, sanat hayattır...