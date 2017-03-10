15. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali başlıyor

Bu yıl on beşincisi düzenlenen Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali 11 Mart’ta başlıyor. 30 Nisan’a kadar 7 şehirde devam edecek olan festival bu yıl tamamen ücretsiz.

Festivalin çağrı metni ve program şöyle:

Filmmor Kadın Filmleri Festivali; 2003 yılında Kadınlar Sinema Yapıyor diyerek yola çıktı. 15 yılda, 500’ü aşkın filmi, 25 şehirde kadınlarla buluşturdu. Yeryüzünün her yerinden, 100’ü aşkın kadın sinemacıyı ağırladı. Kadınların Sineması, Bedenimiz Bizimdir, Kendine Ait Bir Cüzdan, Cinsiyetler gibi bölümlerde film gösterimlerinin yanı sıra, toplu gösterimler, özel bölümler, söyleşi, forum ve atölyelerle, Yeryüzünün çeşitli yerlerinden on binlerce kadın buluştu, söyleşti ve üretti.

15. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali; 11-19 Mart 2017’de İstanbul’da, Fransız Kültür Merkezi’nde, başlayacak. İstanbul’un ardından Adana, Bodrum, Bursa, Giresun, Mersin ve İzmir’de sürecek. Festival 11 Mart – 30 Nisan arası 7 şehirde kadınlarla olacak.

15. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde; Kadınların Sineması, Kadınların Sineması-Türkiye, Yeryüzünden Edilenler bölümleri; Christine Delphy – Feminist Değilim Ama… özel bölümü, Deepa Mehta – Yeryüzü Sineması toplu gösterimi; 41 film, atölyeler, forumlar ve söyleşiler var.

15. Filmmor Kadın Filmleri Festivali bu yıl tüm şehirlerde ücretsiz olacak. Festival, 7 şehirdeki tüm kadınları evin işi, şehrin hengamesi, hayat gailesinin ötesinde sinemada buluşmaya, dayanışmaya, festivale davet ediyor.

Program:

Savaşın ardından yeni bir hayat kurmak, hamamda şiddet deneyimi paylaşmak, masallardan ve denizlerden çıkıp her gece yıldızlara ya da vampire dönüşmek… Son yıl-lardan filmlerle Kadınların Sineması bölümünde:

Anyu / Lina Walde

Ay – Moon / Marco Fettolini, Carola Roberti

Baş Ağrısı – Cafélea / Maria Sanchez Teston

Başkasının Evi – House of Others / Rusudan Glurjidze

Ben Halkım – I’m The People / Anna Roussillon

Bu Yaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum – I Still Hide To Smoke / Rayhana

Deniz Kızlarının Şarkısı – The Lure / Agnieszka Smoczynska

Evli ya da Bekar – Wedded Or Bachelor / Cristina Piernas, Victoria Ruiz

Hari’nin Günlüğü / Chronicles of Hari / Ananya Kasaravalli

Kuku / Pussy / Renata Gasiorowska

Masumlar / The Innocents / Anne Fontaine

Paris Kadını / Parisienne / Danielle Arbid

Tablo / The Painting / Baran M.Reihani

Uka / Uka / Valle Comba Canales

Utanç / P.E. / Rosa Fisher

Zeytin Ağacı / The Olive Tree / Iciar Bollain

Fırtınalı bir gecenin sabahında yolları kesişen, hayatlarında yeni bir kapılar aralayan, evlerinin damlarında “Kendine ait ortak bir mekan” kuran kadınlar… Kadınların Sineması – Türkiye bölümü filmleri:

Ana Yurdu / Senem Tüzen

Aysız Bir Gece / Pelin Kırca

Çay Fincanı / Elif Boyacıoğlu

Çok Uzak Fazla Yakın / Türkan Derya

İnan Caddesi / Yelda Reynaud

İstanbul Makamı / Özlem Sarıyıldız, Yunus Emre Aydın

Kasap Havası / Çiğdem Sezgin

Koma Dam / Berîvan Akelma, Yağmur Cihan

Sintiyatpera / Eylem Tok

Su Almaya Gidiyorum Bir Şey İsteyen Var Mı? / Esme Madra

Şehre Doğru / Hümeyra Erdin

Tereddüt / Yeşim Ustaoğlu

Toz / Gözde Kural

Toz Bezi / Ahu Öztürk

Yağmurlarda Yıkansam / Gülten Taranç

Yemekteydik ve Karar Verdim / Görkem Yeltan

Zelal / Filiz Işık Bulut

Savaştan göçe kadınların yeryüzünden edilme ama aynı zamanda kendine ait bir yeryüzü kurma hikayeleriyle Yeryüzünden Edilenler bölümü:

• Annem Ve Babam – My Mother and Father / Müret İşitmez

• Durak – The Stopover / Delphine Coulin, Muriel Coulin

• Suriye Sultanları / Queens of Syria / Yasmin Fedda

• Tam Gözlerimi Açarken / As I Open My Eyes / Leyla Bouzid

Ateş filminin ardından Hindistan’da sinemalar yakıldı, ölüm tehditleri aldı, Kanada’ya göç etmek zorunda kaldı ama üçlemesini tamamladı. Deepa Mehta’nın Yeryüzü Sineması’ndan Ateş – Fire, Su – Water, Toprak – Earth üçlemesi ve şiddetin kökenine dair sorular soran son filmi Şiddetin Anatomisi – Anatomy of Violence 15. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde.

Florence Tissot, Sylvie Tissot’un yaptığı Feminist Değilim Ama… – I’m Not a Feminist But…, Christine Delphy ile feminizmin, feminist mücadelenin geçmişi ve bugününe bakılan filmin gösterimi ardından; bu çok kullanılan ifade, bir çok kadın için feminist olarak anılmaktan imtina ederek eşitlik talebini ifade etme olanağı mı sağlıyor? gibi soruların tartışılacağı, Deli Kadın, Erktolia ve Filmmor’dan kadınlarla Feminist Değilim Ama… atölyesi var.

Festivaldeki diğer atölye, forum ve söyleşiler ise:

Journo, Ekmek ve Gül, Sujin’den kadınlarla Kendine Ait Bir Medya atölyesi,

CŞMD, KAMER, VAKAD’dan kadınlarla Şiddeti Anlamak forumu,

17+Alevi Kadınlar, Yeryüzü Kadınları ve TJA’dan ’nın kadınlarla Yeryüzünden Edilenler forumu,

Türkiye’de Kadınların Sineması bölümünde filmleri yer alan yönetmenlerle Türkiye’de Kadınların Sineması forumu ve elbette yönetmenlerle söyleşiler…

Festival İstanbul’da, 9 Mart saat 18:00’da Kalkedon Meydanı’nda açılıyor, 11-19 Mart arası Fransız Kültür Merkezi’nde olacak. 15. yılın Mor Kamera: Umut Veren Kadın Sinemacı Ödülü, Koma Dam filmiyle Berîvan Akelma ve Yağmur Cihan’ın.

Festival İstanbul’un ardından; Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ortaklığıyla 25-26 Mart’ta Bodrum’da, İzmir Kadın Dayanışma Derneği ve Bağımsız Kadın İnisiyatifi ortaklığıyla 1-2 Nisan’da İzmir’de, Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği ortaklığıyla 8-9 Nisan’da Bursa’da, Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği ortaklığıyla 22-23 Nisan’da Giresun’da, Adana Kadın Platformu ortaklığıyla 27-28 Nisan’da Adana’da, Mersin Kadın Platformu ortaklığıyla 29-30 Nisan’da Mersin’de.

15. Filmmor Kadın Filmleri Festivali bu yıl tüm şehirlerde ücretsiz, tüm kadınlar davetli, bol buluşmalı, dayanışmalı, Gülten Akın’lı: “Aç avuçlarını sesini yükselt, gel dirilt değiştir”.

Festival ve program ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.