William Shakespeare’in Macbeth oyunu, İstanbul'da sanatseverle buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları,William Shakespeare’in yazdığı, Sabahattin Eyüpoğlu’nun çevirdiği Macbeth oyunu bu hafta seyirciyle buluşturuyor. Ulviye Karaca’nın yönettiği oyun, 8 Mart’ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde ilk gösterimini yaptı.

Oyunun yönetmeni Ulviye Karaca, oyunun sonunda yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Çocuklarımız 2 ay boyunca sabrettiler ve bize destek oldular. Macbeth’in sahnelenmesindeki destekçilerimiz çocuklarımızı sahneye davet ediyorum.”

Oyunun konusu

“İyi kötüdür,kötü de iyi” W. Shakespeare. Herkes tarafından iyi bir savaşçı ve iyi bir insan olarak bilinen Macbeth, savaş sonrası yurduna dönerken karşılaştığı cadılardan gelecekte kral olacağını öğrenir. Bu kehanet, Macbeth’in içindeki kötü tutkuları harekete geçirir ve sonunu hazırlar. Kukla ve dramatik oyunculuğun iç içe geçtiği bu uyarlamada Macbeth sürrealist bir yorumla seyirci karşısına çıkıyor.

Müziğini Can Atilla’nın, dramaturgisini Dilek Tekintaş’ın, sahne tasarımını Gamze Kuş-Cihan Aşar’ın, kostüm tasarımını Gamze Kuş’un, ışık tasarımını Mustafa Türkoğlu’nun, kareografisini Özge Midilli’nin, efektlerini Kadir Arlı’nın yaptığı oyunda; Damla Cangül, Direnç Dedeoğlu, Gökçer Genç, Kubilay Penbeklioğlu, Mana Alkoy, Nurdan Kalınağa, Şirin Kılavuz Sevinçve Tuğrul Arseverrol alıyor.

Oyun, 15-18 Mart tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde, 30 Mart- 1 Nisan tarihleri arasında ise Ümraniye Sahnesi’nde.