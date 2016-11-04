HDP milletvekillerine baskın, gözaltı, tutuklama

4 Kasım gecesi Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Ferhat Encü, Leyla Birlik, Selma Irmak, Abdullah Zeydan, İdris Baluken, Sırrı Süreyya Önder, Ziya Pir, Nursel Aydoğan, Gülser Yıldırım gözaltına alındı. Anadolu Ajansı geçtiği son dakika bilgisinde operasyonu Diyarbakır, Hakkari, Van, Şırnak ve Bingöl Cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğünü bildirdi. TBMM'de kabul edilen dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin ardından haklarında fezlekelerle alakalı ifade vermeye gitmeyen HDP'li milletvekillerine yönelik ilgili başsavcılıklar tarafından gözaltı kararı verildi. HDP'liler hakkındaki gözaltı kararlarının, Demokratik Toplum Kongresi (DTK), KCK ve 6-8 Ekim olaylarına yönelik soruşturmalar kapsamında ifade vermeye gitmedikleri için alındığı bildirildi.