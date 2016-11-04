HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir: Gözaltına alınıyorum!

<p>Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili <strong>Ziya Pir,</strong> evinden gözaltına alındığını söyledi.</p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/hdp-es-genel-baskanlari-demirtas-ve-yuksekdag-ile-11-milletvekillerine-gozalti,368938" style="text-decoration:underline;" target="_blank">HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ ile 11 HDP'li milletvekiline gözaltı!</a></p>\r\n\r\n<p>Pir, Twitter’dan paylaştığı mesajda “Diyarbakır’daki evimden gözaltına alınıyorum” yazdı.</p>\r\n\r\n<p>Pir’in paylaştığı mesaj şöyle:</p>\r\n<twitterwidget class="twitter-tweet twitter-tweet-rendered" id="twitter-widget-0" style="position:absolute;visibility:hidden;display:block;transform:rotate(0deg);">\r\n\r\n<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="tr" data-twitter-extracted-i1478223587056425337="true">\r\n<p dir="ltr" lang="tr">Diysrbakirdaku evimde gözaltina aliniyorum</p>\r\n— Ziya Pir (@ziyapir) <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/ziyapir/status/794304802943537152">3 Kasım 2016</a></blockquote>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n</twitterwidget>