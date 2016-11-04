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HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir: Gözaltına alınıyorum!

“Diyarbakır’daki evimden gözaltına alınıyorum”

04 Kasım 2016 04:29

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, evinden gözaltına alındığını söyledi.

HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ ile 11 HDP'li milletvekiline gözaltı!

Pir, Twitter’dan paylaştığı mesajda “Diyarbakır’daki evimden gözaltına alınıyorum” yazdı.

Pir’in paylaştığı mesaj şöyle:

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