Ertuğrul Kürkçü: Bu HDP milletvekillerinin kaçırılmasıdır!

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, "Bu gece olanların ceza hukukuyla hatta herhangi bir hukukla izah edilebilir tarafı yok. Bu HDP milletvekillerinin kaçırılmasıdır. Olanların açıklaması budur" dedi.

Gözaltına alınan milletvekilleri kimdir?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'yi "Nazi tipi" bir diktatörlüğe götürdüğünü söyleyen Kürkçü, "Devlet, parlamenter demokrasinin uluslararası standartlarına bağlı kalacak mı kalmayacak mı? Temel soru bu" açıklamasını yaptı.

Ertuğrul Kürkçü sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP yalnızca kâğıt üzerinden bir parti değildir. Tabanı, yerel organizasyonlarıyla bir eylem partisidir. Bundan sonra da parti programı doğrultusunda anayasaya uygun bir şekilde demokrasi için mücadele etmeye devam edecektir. "

Gözaltına alınma anları

Demirtaş:

Yüksekdağ:

Baluken:

HDP Genel Merkezi'ne baskın