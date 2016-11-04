Gözaltına alınan milletvekilleri

Gece yarısı yapılan operasyon ile HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ da dahil olmak üzere 11 milletvekili gözaltına alındı. Anadolu Ajansı, milletvekilerinin haklarında açılan davalara ifadeye vermeye gitmedikleri için gözaltına alındılarını duyurdu.
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10 Nisan 1973'te Diyarbakır'da doğdu. Baba adı Tahir, anne adı Sadiye'dir. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Şube Başkanlığı görevlerini yürüttü. Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Uluslararası Af Örgütünün Türkiye Şubesi kurucularındandır. 23. Dönemde Diyarbakır, 24. Dönemde Hakkâri Milletvekili seçildi. DTP Grup Başkanvekilliği görevinde bulundu. BDP Eş Genel Başkanı oldu. 2014'te yapılan HDP Kongresinde HDP Eş Genel Başkanlığına getirildi. 2014'te ilk defa Halk Seçimi yoluyla yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday oldu. Orta düzeyde İngilizce ve Kürtçe bilen Demirtaş, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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19 Aralık 1971'de Adana'da doğdu. Baba adı Mevlüt, anne adı Neziha'dır. Gazeteci; Lise mezunudur. Uzun yıllar gazetecilik ve yayıncılık yaptı. Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanıdır. Yüksekdağ Şenoğlu, evlidir.
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5 Ağustos 1985'te Şırnak'ta doğdu. Baba adı Abdullah, anne adı Halime'dir. Serbest Meslek; Lise mezunudur. Çok iyi düzeyde Kürtçe bilen Encu, bekârdır.
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3 Mart 1974'te Mardin'in Derik ilçesinde doğdu. Baba adı Diyap, anne adı Fatma'dır. Lise mezunudur. Yağlı boya resim çalışmaları yapmaktadır. Şırnak İl Genel Meclis Başkanlığı görevinde bulundu. İyi düzeyde Kürtçe bilen Birlik, evli ve 1 çocuk annesidir.
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8 Mart 1971'de Mardin Kızıltepe'de doğdu. Baba adı Yusuf, anne adı Emine'dir. Serbest Meslek; Lise mezunudur. 24. Dönemde Şırnak Milletvekili seçildi. Dışişleri Komisyonu Üyeliği yaptı. Çok iyi düzeyde Kürtçe bilen Irmak, bekârdır.
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13 Mart 1972'de Yüksekova'da doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Kayser'dir. Mimar, Şantiye Şefi, Müteahhit; Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. İyi düzeyde Kürtçe bilen Zeydan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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2 Temmuz 1976'da Bingöl'de doğdu. Baba adı Mehmet Sait, anne adı Hacere'dir. Uzman Doktor; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz alanında uzmanlığını aldı. Bingöl Verem Savaş Dispanseri, Bingöl Devlet Hastanesi ve Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesinde çalıştı. Toraks Derneği, Türk Tabipler Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Diyarbakır şubelerinde yönetici olarak görev yaptı. Uzmanlık dalıyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda akademik çalışmaya katıldı. 24. Dönemde Bingöl Milletvekili seçildi. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliği yaptı. HDP Grup Başkanvekilliği görevini yürüttü. Çok iyi düzeyde Kürtçe, orta düzeyde İngilizce bilen Baluken, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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7 Temmuz 1962'de Adıyaman'da doğdu. Baba adı Ziya, anne adı Zeliha'dır. Sinemacı, Yönetmen, Senarist; Lise mezunudur. Sinema yönetmenliği ve senaristliği ile çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Fakültelerde sinema dersleri verdi. Senaryosunu yazıp yönettiği 1 filmi, uyarlamasını yaptığı 1 filmi ve sadece senaryosunu yazdığı 1 filmi bulunmaktadır. 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Önder, 1 çocuk babasıdır.
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1970'te Gümüşhane'nin Torul ilçesinde doğdu. 1979'da ailesiyle Almanya'ya göç etti ve 1990'a kadar lise eğitimini (Abitur) tamamladı. Biberach'ta Endüstri İşletmesini tamamladıktan sonra Bochum?da Ekonomi öğrenimi gördü. Diploma tezinde "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Ekonomik Uyum İçin Bir Araç Olarak Gümrük Birliği" konusunu işledi. 1997?de AB Komisyonu Proje Yöneticiliğiyle çalışma hayatına başladı ve Köln, Düsseldorf ve Londra?da çeşitli şirketlerde yönetici olarak görev aldı. Birçok sosyal, siyasi ve akademik kuruluşun kuruculuğunu ve yöneticiliğini yaptı. Pir; çok iyi düzeyde Almanca ve İngilizce, orta düzeyde Fransızca bilmektedir.
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17 Kasım 1958'de Bursa Yenişehir'de doğdu. Baba adı İbrahim, anne adı Fatma'dır. Gıda Mühendisi; Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesini bitirdi. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Tüm Sağlık-Sen Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasında yöneticilik yaptı. Tutuklu Aileleri Yardımlaşma Derneği ve Federasyonunda Genel Başkanlık görevinde bulundu. DTP Kurucu Üyesidir. 24. Dönemde Diyarbakır Milletvekili seçildi. Orta düzeyde İngilizce bilen Aydoğan, bekâr ve 1 çocuk annesidir.
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1 Ocak 1963'te Mardin Nusaybin'de doğdu. Baba adı Zübeyir, anne adı Yıldız'dır. Siyasetçi; Lise mezunudur. 24. Dönemde Mardin Milletvekili seçildi. Çok iyi düzeyde Kürtçe bilen Yıldırım, evli ve 4 çocuk annesidir.
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1 Ocak 1959?da Diyarbakır Bismil'de doğdu. Baba adı Hamze, anne adı Gazal'dır. Öğretmen; Şanlıurfa Eğitim Enstitüsünü bitirdi. Taşçıer, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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9 Mart 1980'de Hakkâri'de doğdu. Baba adı Hamit, anne adı Mercan'dır. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Demokratik Toplum Partisinin Üyesi olarak siyasi faaliyetlerini yürüttü. Halkların Demokratik Partisi Parti Meclisi Üyesi oldu. Çok iyi düzeyde Kürtçe bilen Akdoğan, bekârdır.