HDP’li Beştaş: Bu bir gece yarısı darbesi; rövanş alıyorlar!

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP'li milletvekillerine düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Beştaş, "Bir gece yarısı darbesiyle karşı karşıyayız. 4 Kasım darbesi. Birileri rövanş alıyor aralıksız operasyonlarla. Bu gece devam ettiriyorlar" dedi.

Gözaltına alınan milletvekilleri kimdir?

İleri'ye konuşan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Bir gece yarısı darbesiyle karşı karşıyayız. 4 Kasım darbesi. Birileri rövanş alıyor aralıksız operasyonlarla. Bu gece devam ettiriyorlar. Bunun dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ve diğer süreçlerle bir ilgisi yok. Alınan arkadaşlarımızın zorla getirilme kararı ya da yakalama kararı söz konusu değil. Anayasa'ya göre de milletvekilleri gözaltına alınamaz. Mevcut dosyaların tümü de bilinen dosyalar. Şu an da tümüyle açıkça 15 Temmuz'dan sonra bir karşı darbeyle karşı karşıyayız. Henüz savcılık kararını göremedik. Sadece İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasını biliyoruz. 11 arkadaşımız gözaltında. 2 kişi hakkında henüz bir gelişme yok. Diğer iki arkadaşımız da yurt dışında diplomatik çalışmalarda" dedi.

Beştaş, yaşananların Türkiye'yi 20-30 yıl geriye götürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Bu karar (gözaltı kararı) savcıların kendi başına aldığı bir karar değildir, olamaz da hukuki süreç açısından. Bu gelişmeler vahim ötesi. Adım adım içinde bulunduğumuz gemi batırılmaya çalışılıyor. Şu anda bir siyasi partiye, eş genel başkanlarına, milletvekillerine yönelik operasyonun halkın iradesine açık bir darbe olduğu konusunda hiç kimsenin kuşkusu olmamalı. Bu bir çılgınlık hali. Türkiye'nin en hafif deyimiyle bir 20-30 yıl geriye gitmesi demektir. Bu konuda herkes aklını başına almalı. Çok ciddi bir hukuksuzluk haliyle karşı karşıyayız.

“Bir yakalanma hali yok”

İçişleri Bakanlığı ve yandaş medyanın vekillerin 'yakalandığına' yönelik açıklamasına tepki gösteren Beştaş "Hepsi evinden, ikametinden alındı. Çalışmalar sırasında alındı. Şu ana kadar aldığımız bilgiye göre bütün arkadaşlar evlerinden alınmışlar. Bir 'yakalanma' hali yok. Eve zorla baskın yapma var. Kapıların kırılması e bir suçlu aranıyormuş gibi bir gözaltı söz konusu. Herhangi bir 'kaçma' işlemi yok".

Beştai, HDP Genel Merkezin'deki son durum ile "Genel merkezimizin etrafı sarılmış durumda. Giriş çıkışa izin verilmiyor. Polis ablukası var ve arama devam ediyor" dedi.

Beştaş sözlerini şu çağrıyla sonlandırdı:

"Bu demokrasiye yönelik bir saldırıdır. Demokrasiye savaş açma anlamındadır. Demokrasi demek halk iradesi, serbest özgür seçimler demektir. Ve bu seçimlerin sonucunun herkes tarafından kabul edilmesi demektir. Bu nedenle biz gerçekten Türkiye'nin demokrasiye sahip çıkmaya çağırıyoruz."