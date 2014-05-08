Danıştay, Taksim'e dur dedi

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Danıştay, İstanbul 1. İdare Mahkemesi tarafından Taksim Yayalaştırma Projesi için verdiği iptal kararını önceki gün onayladı. Gezi Parkı olayları geçen yıl 27 Mayıs günü başlamıştı
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08 Mayıs 2014 11:18
Danıştay’ın iptal kararını onamasından sonra şimdi ne olacak?
06 Mayıs 2014 19:32
Danıştay 6. Dairesi oy çokluğu ile aldığı kararla Taksim Yayalaştırma Projesini iptal etti
06 Mayıs 2014 21:15
Gezi Parkı eylemleri sırasında, Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Camisi'ne sığınanların da aralarında bulunduğu 255 sanığın yargılanmasına başlandı
04 Şubat 2014 17:59
Kadir Topbaş, Taksim'de yapılacak yeni düzenlemelerle ilgili görüntüleri Twitter'dan paylaştı. Projede, Gezi Parkı'nın yanında, daha küçük yeni bir parkın yer alması dikkat çekti
13 Eylül 2013 14:30
09 Temmuz 2013 16:43
Atalay, yargının Gezi Parkı'nda yapılaşmanın iptali kararını kamuoyu ile paylaşmak için gerekçeli kararın açıklanmasını beklediklerini söyledi
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