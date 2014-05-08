Danıştay, Taksim'e dur dedi

04 Şubat 2014 17:59

Yayalaştırılan Taksim Meydanı için Gezi sonrası yeni proje

Kadir Topbaş, Taksim'de yapılacak yeni düzenlemelerle ilgili görüntüleri Twitter'dan paylaştı. Projede, Gezi Parkı'nın yanında, daha küçük yeni bir parkın yer alması dikkat çekti