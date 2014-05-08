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Danıştay, Taksim'e dur dedi

Danıştay, İstanbul 1. İdare Mahkemesi tarafından Taksim Yayalaştırma Projesi için verdiği iptal kararını önceki gün onayladı. Gezi Parkı olayları geçen yıl 27 Mayıs günü başlamıştı

T24Derleyen: T24

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08 Mayıs 2014 11:18

Taksim'de Topçu Kışlası tarihe gömüldü

Danıştay’ın iptal kararını onamasından sonra şimdi ne olacak?

06 Mayıs 2014 19:32

Taksim Yayalaştırma Projesi iptal

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Dolmabahçe Cami davası başladı: Cami'de içki içmedim, elimdeki kola şişesiydi

Gezi Parkı eylemleri sırasında, Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Camisi'ne sığınanların da aralarında bulunduğu 255 sanığın yargılanmasına başlandı

04 Şubat 2014 17:59

Yayalaştırılan Taksim Meydanı için Gezi sonrası yeni proje

Kadir Topbaş, Taksim'de yapılacak yeni düzenlemelerle ilgili görüntüleri Twitter'dan paylaştı. Projede, Gezi Parkı'nın yanında, daha küçük yeni bir parkın yer alması dikkat çekti

13 Eylül 2013 14:30

Taksim'de yayalaştırma projesi bitti alt geçit trafiğe açıldı

09 Temmuz 2013 16:43

Can Atalay: Yargının 'Gezi' kararını parkın boşaltılmasından 3 gün sonra öğrendik

Atalay, yargının Gezi Parkı'nda yapılaşmanın iptali kararını kamuoyu ile paylaşmak için gerekçeli kararın açıklanmasını beklediklerini söyledi

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