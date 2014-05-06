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Taksim Yayalaştırma Projesi iptal

Danıştay 6. Dairesi oy çokluğu ile aldığı kararla Taksim Yayalaştırma Projesini iptal etti

06 Mayıs 2014 19:32

Danıştay 6. Dairesi’nin, Gezi Parkı ve Topçu Kışlası’nı da kapsayan Taksim Yayalaştırma Projesi'ni iptal etti. Oy çokluğu ile alınan kararla projenin yargı süreci tamamlanmış oldu. 

Gezi Parkı ve Topçu Kışlası’nı da kapsayan yayalaştırma projesi 1 Kasım 2012’de başlatılmış, ilk etabı 13 Eylül 2013’te tamamlanarak açılmıştı. Projenin ikinci etabını oluşturan Taksim Meydan düzenlemesi için ise ihale yapılmış, meydan görselleri kamuoyu ile paylaşılmıştı.

DHA'da yer alan habere göre, trafiğin yer altına alındığı proje kapsamında yol genişletme çalışmaları sırasında Gezi Parkı’nda kesilen ağaçlar Gezi eylemlerinin başlamasına neden olmuştu. İstanbul 1. İdare Mahkemesi, 6 Haziran 2013 tarihli kararıyla Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’ni iptal etti. Danıştay’ın kararı ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri kararın resmi olarak kendilerine ulaşmadığını, kararın ulaşması halinde gerekli adımların atılacağını bildirildi.

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