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Yayalaştırılan Taksim Meydanı için Gezi sonrası yeni proje

Kadir Topbaş, Taksim'de yapılacak yeni düzenlemelerle ilgili görüntüleri Twitter'dan paylaştı. Projede, Gezi Parkı'nın yanında, daha küçük yeni bir parkın yer alması dikkat çekti

04 Şubat 2014 17:59

İBB Başkanı Kadir Topbaş, Taksim Meydanı'na yapılacak yeni düzenlemelerle ilgili görüntüleri Twitter'dan paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Taksim Meydanı’nda yapılması planlanan yeni düzenlemeyle ilgili bugün Twitter hesabından bazı görüntüler paylaştı.  Topbaş, Taksim'in yayalaştırma projesi ile ilgili açıklama da yaptı.  Topbaş, "Şu anda tamamlanmayan alt geçit var ve orada trafiği çözme adına çok önemli bir yatırımı gerçekleştirdik. Halen bitmediğini söyledik" dedi. Kadir Topbaş, projenin kalan bölümü için ihale yapıldığını belirtti.  Topbaş, "Şu anda ihalesi ile ilgili teklifler almaya başladık, teklifler geldi. Değerlendirmeler yapılıyor. Mart ayı içerisinde ihalesi yapılacak. İnşallah projesi tamamlanmış olan Taksim Meydanı... Yeşil dokusuyla, mümkün olduğu kadar bol ağaçlı ve çiçeklendirilmiş güzel bir Taksim'i ortaya çıkartacağız" şeklinde konuştu.

Topbaş iki fotoğraf paylaştığı tweetlerinde şunları söyledi:

Taksim Meydanı Düzenlemesi ile ilgili ihale Mart ayında tamamlanıyor... Taksim Meydanı, mümkün olduğunca bol ağaç ve yeşil dokusuyla yeni görünümüne kavuşuyor...

 

Küçük bir Gezi Parkı daha

 

Topbaş’ın paylaştığı resimlerde Meydan’daki anıtın arkasında, Gezi Parkı’nın hemen yanında yeni ve daha küçük bir park dikkat çekiyor. Ayrıca AKM’nin önündeki alanda da basamaklı ve ağaçlandırılmış bir alan yapılması öngörülüyor.

 

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