Can Atalay: Yargının 'Gezi' kararını parkın boşaltılmasından 3 gün sonra öğrendik

Taksim Dayanışması, can kayıpları ve yaralanmaların da yaşandığı protestolar sürerken yargının Gezi Parkı'nda yapılaşma planını iptal ettiğine ilişkin kararı kamuoyundan kasıtlı olarak sakladığı iddialarını reddetti.

Alper Görmüş'ün, hükümet ve yargının yanısıra Taksim Dayanışması bileşenlerinin de 6 Haziran'da alınan ancak, bir ay sonra kamuoyuna yansıyan kararı neden duyurmadığına ilişkin yazısında Zaman gazetesindeki sözlerine gönderme yaptığı Avukat Can Atalay, açıklama yaptı.

Gezi Parkı'nda Taksim Dayanışmasınca yapılan basın açıklamasında söz alan Atalay, yargının yapılaşma planını iptal kararının polis'in Gezi Parkı'na müdahale ettiği 15 Haziran'dan üç gün sonra, 18 Haziran'da öğrendiklerini söyledi.

Mahkeme tutanaklarının değiştirilmesi ihtimaline karşın gerekçeli kararın çıkmasını beklediklerini belirten Atalay, "3 Temmuz'da karar çıkar çıkmaz da paylaştık" dedi.



'Henüz avukatları ile resmi olarak görüştürülmediler'



Atalay, gözaltına alınan dayanışma üyelerinin henüz resmi olarak avukatlarıyla görüştürülmediklerini belirterek, ne ile suçlandıklarının da açıklanmadığını söyledi.

Dünkü olaylarda dayanışmadan 48 olmak üzere yaklaşık 80 kişi gözaltına alındı. Dayanışmadan gözaltına alınanlardan bazıları şöyle:

Taksim Dayanisması'dan Mimarlar Odası'ndan Mücella Yapıcı, Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Akif Burak Atlar, Mimarlar Odası İstanbul Şube yöneticisi Sabri Orcan, Halkların Demokratik Kongresi yönetim kurulu üyesi Ender İmrek, TKP MYK üyesi Erkan Baş, HDK'den Haluk Ağabeyoğlu, Kaldıraç Dergisi'nden Hakan Dilmeç, EHP İstanbul İl Baskanı Emre Öztürk.

Alper Görmüş'ün "Yine de soracağım: Taksim Dayanışması'na çıplak sorular" başlıklı yazısı için tıklayınız