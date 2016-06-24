Britanya halkı AB’ye 'hayır' dedi

İngiltere'de seçmen referandumda, 'AB'den ayrılma' kararı aldı. Bu kararla beraber Avrupa Birliği'nin yapısına ve genişlemesine dair tartışmalar devam ediyor. İngiltere Başbakanı David Cameron da Brexit oylaması sonrası istifa kararı aldı. Cameron, "İngiltere’nin AB içinde daha güçlü olacağını düşündüm. Ama İngiliz halkının farklı bir yolu tercih etme hakkı vardı” dedi. İngiltere’nin AB’den ayrılması kararıyla uzmanlar Türkiye-AB ilişkilerini olumsuz etkileyebileceğini ancak orta ve uzun vadede bir olumsuzluk yaratmayacağını ifade etti. İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin tüm haberler şöyle: