T24 LogoT24 Logo

Britanya halkı AB’ye 'hayır' dedi

İngiltere'de seçmen referandumda, 'AB'den ayrılma' kararı aldı. Bu kararla beraber Avrupa Birliği'nin yapısına ve genişlemesine dair tartışmalar devam ediyor. İngiltere Başbakanı David Cameron da Brexit oylaması sonrası istifa kararı aldı. Cameron, "İngiltere’nin AB içinde daha güçlü olacağını düşündüm. Ama İngiliz halkının farklı bir yolu tercih etme hakkı vardı” dedi. İngiltere’nin AB’den ayrılması kararıyla uzmanlar Türkiye-AB ilişkilerini olumsuz etkileyebileceğini ancak orta ve uzun vadede bir olumsuzluk yaratmayacağını ifade etti. İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin tüm haberler şöyle:

T24Derleyen: T24

ETİKETLER

ingiltereingilterede referandumingilterede türkiyeye karşı karalama kampanyası

Paylaş:

24 Haziran 2016 18:54

İngiltere'nin AB'den çıkması Türkiye'yi etkiler mi?

"İngiltere'deki Brexit kararı Türkiye'ye 'referandum örneği' oluşturabilir"

24 Haziran 2016 18:09

AB'den çıkış 2 yıl sürebilir; İngiltere'yi nasıl bir süreç bekliyor?

İngiltere, ikili ya da bölgesel bir çok ticaret anlaşmasını yenilemek zorunda kalacak

24 Haziran 2016 18:10

AB Bakanı Çelik: Avrupa'nın Anadolu ile birleşmesi lazım

"Türkiye bir Avrupa gücüdür; bundan sonraki süreçte söyleyeceklerimiz var"

24 Haziran 2016 17:52

Dışişleri Bakanı: AB sorunları çözmede yetersiz kaldı, bunun bedelini ödüyor

"İngiltere’nin ayrılmasından sonra bize daha çok ihtiyaçları var diye bakmayız"

24 Haziran 2016 16:22

İngiltere bir ilk; işte Avrupa Birliği'nin 65 yıllık tarihi

AB, İngiltere'nin ayrılmasıyla 27 üyeli bir topluluk olarak yoluna devam edecek

24 Haziran 2016 16:51

Yıldırım: AB, İngiltere'nin kararını çok iyi okumalı; seçmen Türkiye'ye zaman veren Cameron'a vade verdi

"Türkiye’ye zaman veren Cameron’a İngiliz halkı vade vermiştir"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24