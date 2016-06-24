AB Bakanı Çelik: Avrupa'nın Anadolu ile birleşmesi lazım

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, İngiltere'deki referandumdan Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı çıkmasına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. "Yepyeni tartışmalar olacak. AB ile ilgili olarak yeni süreçlerin olacağı bir dönemdeyiz" diyen Çelik, "Belirsizlik Avrupa kıtası ve AB için iyi olmayacak" ifadesini kullandı. ''İngiltere'nin ayrılması kuşkusuz iyi olmamıştır" diyen Bakan Çelik, "Avrupa'nın Anadolu ile birleşmesi lazım. Türkiye'nin tam üye olması lazım" görüşünü dile getirdi.

Bakan Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Yepyeni tartışmalar olacak. AB ile ilgili olarak yeni süreçlerin olacağı bir dönemdeyiz. Belirsizlik Avrupa ve AB için iyi olmayacak. İngiltere Başbakanı David Cameron, göreve devam etmeyeceğini açıkladı. İskoçya yüzde 62'lik bir oyla kalma yönünde oy kullandı. Buna rağmen İngiltere ayrılma yönünde karar aldı.

Referandumda yaşlı nüfus kalma oyu verirken, gençler ise ayrılma yönünde oy vermiştir. İngiltere'deki ana akım siyasette aşırı sağın söylemlerine fazla rağbet ettiler. Türkiye'ye karşı mücadele başlattılar. İslamofobi ve Türkiye karşıtlığı beraber gitti. Yürütülen bu kampayalar AB'nin kendi varlık sebebinde kırılganlık oluşturmuştur.

Merkezi bir Avrupa ve demokrasi devleti olduk. Avrupa Birleşik Devletleri gibi bir yapıyla mı devam edilecek, yoksa bir kaç devletin birleşimiyle mi devam edilecek. Bizim desteklediğimiz, değerler birlikteliği ile ayakta duran Avrupa'dır. Bundan sonrasında Avrupa'nın nasıl olması gerektiğiyle ilgili sözlerimiz var. Referandumda çıkarılacak dersten bir tanesi aşırı sağcı siyasetçilerin söylemlerine karşı daha vizyoner yaklaşmak gerekiyor.

İngiltere'nin ayrılması kuşkusuz iyi olmamıştır. Avrupa'nın Anadolu ile birleşmesi lazım. Türkiye'nin tam üye olması lazım. Gelişmelerin dışında değiliz. Avrupa demokrasisi olarak süreci takip ediyoruz. En büyük korku bu referandumun domino etkisi oluşturmasıdır.

Net bir durum var. Büyük bir meydan okumalarla kaşı karşıyayız. Göçmen krizi, DAEŞ ve teröre karşı Avrupa'da aşırı sağın söylemleri gibi sorunlar var. Biz bu gelişmelerin dışında değiliz. Avrupa Devleti olarak bu gelişmeleri takip edeceğiz. Bütün sorunlarla mücadele edeceğiz. Göçmen krizi karşısında kendini kurtarmaya çalışan devletlerin içlerinde başka sorunlar meydana gelecektir. İngiltere'deki referandumunun domino ekisi yapmasından korkuluyor.

Türkiye hiçbir zaman taraf değil, merkez ülke olacaktır. Büyük krizler karşısında Türkiye'nin kapasitesi barışın temelini oluşturacaktır. İngiltere'nin ayrılması kıta ve dünya için iyi olmamıştır. Genişleme kavramı yeniden ele alınmalı.

Yepyeni bir Avrupa var. AB kurucu ülkeleri, cumartesi günü Berlin'de toplanacaklar. İngiltere'nin ayrılması sonrasında Türkiye'nin ilişkileri diğer ülkelerle aynı olmayacaktır. Yeni bir Avrupa ortaya çıkacaktır. AB değişmek ve evrilmek zorundadır. Birlik bu haliyle kendini sürdüremeyecektir.

Türkiye'nin belli zorlamalara karşı kendi tezini ortaya koydu. Türkiye göçmen kriziyle ortak akılla ortaya koyduğu çözüm paketine herkesin yakınlaşması gerekiyordu. Türkiye karşıtlığına izin veren açıklamalara yer verdiler. Erdoğan karşıtlığı yapanlar biliyorki, en tarihsel adımlar Cumhurbaşkanımız zamanında atıldı. Avrupa'nın ilerlemesini istiyorsanız, Türkiye karşıtlığına dair söylem ve politikalara izin vermeyeceksiniz.