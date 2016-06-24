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Dışişleri Bakanı: AB sorunları çözmede yetersiz kaldı, bunun bedelini ödüyor

"İngiltere’nin ayrılmasından sonra bize daha çok ihtiyaçları var diye bakmayız"

24 Haziran 2016 17:52

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'deki referandumdan Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı çıkmasına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. "AB'nin sorunları çözmede yetersiz kaldığını" savunan Bakan Çavuşoğlu, AB şimdi bunun bedelini ödüyor. İngiltere’nin ayrılmasından sonra bize daha çok ihtiyaçları var diye bakmayız. Eşit ve onurlu bir üyelikten yanayız" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Birçok ülkede maalesef aşırı partiler, radikal partiler, kendi ülkelerinin AB’den ayrılmasını ya da sınırlı bir şekilde kalmasını istediler. Türkiye olarak AB’ye üye olurken biz başka bir ülke üye olur mu, ayrılır mı diye düşünmedik. Eşit ve onurlu bir üye olmak istedik. Sığıntı değiliz. Yük olmayız, yük alırız, yük paylaşırız. 

Son mülteci krizinde Türkiye’nin AB için ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. AB bu açıdan maalesef bakamıyor olaya. Dün de ihtiyaçları vardı, bugün de var, yarın da beki daha fazla olacak. Biz de ihtiyacımız olduğunu hiçbir zaman saklamadık. İngiltere’nin ayrılmasından sonra bize daha çok ihtiyaçları var diye bakmayız. Eşit ve onurlu bir üyelikten yanayız. 

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