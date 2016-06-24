Yıldırım: AB, İngiltere'nin kararını çok iyi okumalı; seçmen Türkiye'ye zaman veren Cameron'a vade verdi

Başbakan Binali Yıldırım, Birleşik Krallık'ta gerçekleşen referandumda "AB'ye hayır" sonucunun çıkmasına ilişkin olarak, "AB bu gelişmeyi çok iyi okumalı ve gelecek vizyonunu tekrar gözden geçirmeli" dedi. Yıldırım, "AB'de kalınması" yönünde kampya yürüten İngiltere Başbakanı Cameron'ın "Türkiye 3 bin yıl sonra üye olur" sözlerine ilişkin olarak, "Kampanyasını Türkiye üzerinden kurmasına, bazı acayip, garip laflar etmesine rağmen seçmen itibar etmemiş, tutmadığını da Sayın Cameron’a bildirmiştir. Türkiye’ye zaman veren Cameron’a İngiliz halkı vade vermiştir" diye konuştu.

Gazetecilerin soruları yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Umarım hayırlı olur, bizim bir şey söylememiz çok fazla şey ifade etmez. Ama bu kararın asıl muhatabı olan AB bu gelişmeyi çok iyi okumalı ve gelecek vizyonunu tekrar gözden geçirmelidir. Kapsayıcılığını, kuşatıcılığını demek ki bütün üyeleri içine alacak şekilde ideal bir noktada olmadığı anlaşılıyor. Bir memnuniyetsizlik söz konusu olduğu bu referandumla ortaya çıkmış oluyor. Bunlardan dolayı Türkiye AB yolunda çalışan, gayret eden bir ülke. Bu ve buna benzer gözlemlerimizi, tespitlerimizi birliğin çeşitli karar mercileriyle paylaştık. Biz birliğin gelecekte güçlenerek devamından yanayız. Avrupa’nın barışı, bölgenin istikrarı için önemli bir konudur. Ancak AB bu konuda kendini diğer bölge ülkelerinden soyutlayan bir anlayışı terk etmesi gerekir. Daha kucaklayıcı bir vizyon ve gelecek içinde olmalıdır. İngiliz seçmenin kaygılarını iyi okuması birliğin gelecekteki durumu hakkında da önemli sonuçlar doğuracaktır.

"Sayın Cameron İngiltere’nin birlikte kalması için kampanyasını Türkiye üzerinden kurmasına, bazı acayip, garip laflar etmesine rağmen seçmen itibar etmemiş, tutmadığını da Sayın Cameron’a bildirmiştir. Türkiye’ye zaman veren Cameron’a İngiliz halkı vade vermiştir.

"Türkiye’nin birliğe tam üyelik süreci tamamlandıktan, üyelik kararı verilmesi aşamasında bu kararı Türk milleti verecek. Bundan doğal bir şey yok. Gerekli çalışmaları yaparız, hazırlıkları tamamlarız, nihai kararı verecek olan millettir."