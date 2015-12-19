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BM, Suriye için anlaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aralarında ABD ve Rusya'nın da bulunduğu 15 üyesi, tarihi bir tavır alarak Suriye'de siyasi çözüm için yol haritasında uzlaştı. Ocak ayı başında ülke genelinde ateşkes ilan edilmesini ve Suriye hükümetiyle 'muhalifler'in müzakerelere başlamasını öngören anlaşmaya göre, geçiş hükümeti kurulması konusundaki takvime sadık kalınacak ve 18 ay içinde BM gözetiminde seçim yapılacak. Anlaşmada Esad'ın geleceği konusunda herhangi bir ifade ise yer almadı

T24Derleyen: T24

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