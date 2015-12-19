T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya: Siyasi süreçte teröristlere yer yok

"Suriye'nin geleceğine Suriye halkı karar vermeli"

19 Aralık 2015 03:49

Suriye'deki savaşa son vermek ve siyasal geçiş sürecini hızlandırmak amacıyla oluşturulan Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun New York'taki toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Siyasi süreçte teröristlere yer yok' dedi.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki krizin siyasi çözümü için varılan anlaşma kapsamında, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın konumuna dair farklı fikirler ortaya atıldığını belirterek, "Suriye Destek Grubu'nun üyeleri, oldukça çelişkili bazı değerlendirmelerde bulundu. Halen Esad'ın görevden alınması çağrıları vardı. Teröre karşı mücadelenin daha etkili olması için onun gitmesini talep ettiler" ifadelerini kullandı.

Teröre karşı mücadelede ön koşulların kabul edilemez olduğu yönündeki duruşlarını yinelediklerini belirten Lavrov, "Bu yönde hiçbir fikri desteklemeyiz. Rusya Devlet Başkanı'nın Moskova'da John Kerry ile görüşmede de söylediği gibi Suriye'nin geleceğine Suriye halkı karar vermeli" diye konuştu.

Bunun kesinlikle alternatifi olmayan bir yaklaşım olduğunu ve Destek Grubu'nun tutanaklarına da geçtiğini ifade eden Lavrov, "Umarım, BMGK tarafından da teyit edilir. Siyasi süreçte teröristlere yer yok. Süreç, BMGK nezdinde gerçekleşmeli" yorumunda bulundu.

Böyle bir görüşmenin ocak ayında yapılması yönünde isteğin olduğunu belirten Lavrov, "Suriye Destek Grubu'nun tüm üyeleri, Viyana ilkelerinin ve yaklaşımlarının BMGK kararında da yer almasına onay verdi. Bu kararın temel maddeleri, toplantıda ele alındı. Umarım, BMGK bu karara onay verir" diye konuştu.

ETİKETLER

rusyadışişleri bakanısergey lavrovsuriyeteröristlermuhalefetUluslararası Suriye Destek Grubu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24