Rusya: Siyasi süreçte teröristlere yer yok

Suriye'deki savaşa son vermek ve siyasal geçiş sürecini hızlandırmak amacıyla oluşturulan Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun New York'taki toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Siyasi süreçte teröristlere yer yok' dedi.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki krizin siyasi çözümü için varılan anlaşma kapsamında, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın konumuna dair farklı fikirler ortaya atıldığını belirterek, "Suriye Destek Grubu'nun üyeleri, oldukça çelişkili bazı değerlendirmelerde bulundu. Halen Esad'ın görevden alınması çağrıları vardı. Teröre karşı mücadelenin daha etkili olması için onun gitmesini talep ettiler" ifadelerini kullandı.

Teröre karşı mücadelede ön koşulların kabul edilemez olduğu yönündeki duruşlarını yinelediklerini belirten Lavrov, "Bu yönde hiçbir fikri desteklemeyiz. Rusya Devlet Başkanı'nın Moskova'da John Kerry ile görüşmede de söylediği gibi Suriye'nin geleceğine Suriye halkı karar vermeli" diye konuştu.

Bunun kesinlikle alternatifi olmayan bir yaklaşım olduğunu ve Destek Grubu'nun tutanaklarına da geçtiğini ifade eden Lavrov, "Umarım, BMGK tarafından da teyit edilir. Siyasi süreçte teröristlere yer yok. Süreç, BMGK nezdinde gerçekleşmeli" yorumunda bulundu.

Böyle bir görüşmenin ocak ayında yapılması yönünde isteğin olduğunu belirten Lavrov, "Suriye Destek Grubu'nun tüm üyeleri, Viyana ilkelerinin ve yaklaşımlarının BMGK kararında da yer almasına onay verdi. Bu kararın temel maddeleri, toplantıda ele alındı. Umarım, BMGK bu karara onay verir" diye konuştu.