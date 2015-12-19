BM Güvenlik Konseyi: Irak ve Türkiye sorunu kendi arasında çözmeli

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kapalı toplantılarında yapılan görüşmelerde Türkiye ve Irak'a ikili görüşmeleri sürdürmeleri ve konuyu kendi aralarında çözmeleri yönünde tavsiye kararı aldı.

BMGK, Irak'ın talebi üzerine Türkiye'nin, bu ülkedeki güçlerinin durumunu görüştü. ABD Başkanı Barack Obama'nın telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, Irak'tan Türk askerinin çekilmesi yönündeki talebinden sonra BMGK de konuyu ele aldı. Yerel saatle 19.50'de başlayan görüşme sonunda, Türkiye ve Irak'a ikili görüşmeleri sürdürmeleri ve konuyu kendi aralarında çözmeleri yönünde tavsiye kararı alındı. Irak Dışişleri yetkililerinin kararın ardından yaptıkları açıklamada, "her seçeneğin masada olduğunu" söyledikleri bildiriliyor.

Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile görüştü





Suriye’de ateşkes sağlanması, siyasi geçiş sürecinin sağlanması ve İŞİD ile mücadele konulu toplantılara katılmak için New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile görüştü. Çavuşoğlu’nu Türkçe ‘merhaba’ diyerek selamlayan Ban Ki Moon, G 20 toplantıları sırasında gösterdikleri konukseverlik için kendisine teşekkür etti.