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Dünya

Obama: Suriye'ye barışın gelmesi için Esad gitmeli!

"Esad ülkedeki kanı durdurmak için ayrılmak zorunda kalacak"

19 Aralık 2015 04:03

Suriye'deki siyasi krizin çözümüne dair yollar üzerine değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Barack Obama“Bence Esad ülkedeki kanı durdurmak ve çatışmanın tüm taraflarının mezhep ekseninde olmayan bir şekilde ilerleyebilmesini sağlamak için ayrılmak zorunda kalacak. Ülkesinin gözündeki inanılırlığını yitirdi” dedi. 

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın politik bir geçiş süreci yerine “halkını katletmeyi seçtiğini” söyleyen Obama, “Sonuç olarak, bizim bakış açımıza göre, halkının çoğunluğunun güvenini kazanan bir hükümetiniz olmadığı sürece Suriye’ye barışı getiremezsiniz, Suriye’deki iç savaşı sonlandıramazsınız” diye konuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Beyaz Saray'da gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenleyen Obama, ülkede dört yılı aşkın süredir kendi halkından yüzbinlerce insanı öldüren birine karşı sessiz kalmanın ABD'nin değerleriyle örtüşmeyeceğini vurguladı.

"Sadece seyredip, hiçbir şey demememiz bizim kim olduğumuzla çelişiyor" diyen Obama, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın meşruiyetini kaybettiğini söyledi. Obama, Suriye'de ateşkes girişiminin, birinci öncelikleri olan terör örgütü IŞİD ile mücadeleye odaklanılmasını sağlayacağını dile getirerek, "Bu zor, zahmetli bir süreç olacak ancak buna kestirme bir yol yok" dedi.

Barack Obama, IŞİD'i, kontrol ettikleri bölgeyi kısıtlayarak ve finansal kaynaklarını keserek yeneceklerini belirtti. Bu konuda belli bir noktaya geldiklerini ifade eden Obama, "Tehlikeli olmaya devam edecekler. Bölgelerini kısıtlıyor olsak da herhangi bir savaşta olabileceği gibi IŞİD de tehlikeli olmaya devam edecek" diye konuştu.

Obama, sözlerini şöyle tamamladı: "Hâlâ Afganistan, Pakistan ve Yemen gibi bölgelerde bulunmakta. Bizim uzun vade planımız bu bölgelerde düzeni sağlayarak, onların korunaklı bölgelerini ellerinden almak. Suriye'de de bunu yapmak için sivil savaşın bitmesi gerekiyor. Gerçek bir hükümetin kontrolü sağlaması gerek, bu konuda ise benim ve uzmanların net görüşü Esad'ın olduğu sürece Suriye'de bu düzenin sağlanamayacağıdır."

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