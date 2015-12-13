Lavrov: Rusya, Irak egemenliği ve toprak bütünlüğünün arkasında

Türkiye'nin Irak'ın Musul kentinin Başika bölgesindeki askeri varlığını artırmasının ardından gerginleşen Irak-Türkiye ilişkilerine bir yorum da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Iraklı mevkidaşı İbrahim Caferi'yle telefonda görüşen Lavrov Türkiye'nin Musul'a asker sevkiyatını yasadışı olarak nitelendirdi.

Sputnik'in haberime göre, Rusya olarak Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini tanıdıklarını söyleyen Sergey Lavrov, Türkiye'nin tutumunu yasadışı olarak niteleyen Lavrov, “Irak yönetiminin uluslararası hukuk ve BM tüzüğü gereği attığı adımları desteklemeye hazırız" dedi.