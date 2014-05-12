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Ali İsmail Korkmaz davasında 3. duruşma

Gezi Parkı eylemleri sırasında Eskişehir'de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz davasında üçüncü duruşma Kayseri'de yapıldı

T24Derleyen: T24

ETİKETLER

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