Ali İsmail Korkmaz davasında 3. duruşma

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Gezi Parkı eylemleri sırasında Eskişehir'de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz davasında üçüncü duruşma Kayseri'de yapıldı
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12 Mayıs 2014 12:11
Ali İsmail'le aynı yerde dövülen Doğukan Bilir'e ilişkin iddianame hazır. Ali İsmail davasının tanığı polis, bu davada sanık
28 Şubat 2014 22:33
Gezi Parkı eylemleri sırasında dövüldüğü için hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın ölümü hakkında görülen davada 14 tanık dinlendi
06 Mart 2014 13:24
Ali İsmail Korkmaz ile aynı sokakta dövülen gençle ilgili soruşturmada, polis görüntülerdeki Ali İsmail Korkmaz'ı 'tanıyamadı'
12 Mayıs 2014 13:40
Ali İsmail Korkmaz cinayetinin ana davasının 3′üncü duruşması 14 Temmuz 2014′te yapılacak
28 Ağustos 2013 14:46
Ali İsmail Korkmaz'ın, kendi arkadaşları tarafından dövüldüğünü, polisin böylece karalanmaya çalışıldığını iddia eden Vali Tuna için Başbakan Erdoğan'a soru önergesi sunuldu
15 Temmuz 2013 12:44
Olaylarla ilgili olarak bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi
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