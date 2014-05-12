Ali İsmail Korkmaz davasında 3. duruşma

28 Ağustos 2013 14:46

Eskişehir Valisi görevden alınacak mı?

Ali İsmail Korkmaz'ın, kendi arkadaşları tarafından dövüldüğünü, polisin böylece karalanmaya çalışıldığını iddia eden Vali Tuna için Başbakan Erdoğan'a soru önergesi sunuldu