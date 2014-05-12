Ali İsmail Korkmaz'ın tek 'tanık' polisi de dayaktan sanık

Eskişehir'de, üniversiteli Ali İsmail Korkmaz’la aynı sokakta ve aynı dakikalarda darp edilen Doğukan Bilir adlı gencin dövülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Polis memurları Şaban Gökpunar, Hüseyin Engin, Selçuk Bal ve elindeki meşe odunuyla kameralara yakalanan Serkan Kavak adlı sivil hakkında iddianame hazırlandı. Bilir'i dövdükleri için yargılanacak olan polis Gökpunar ve Engin, Ali İsmail Korkmaz davasında da sanıklar arasında yer alıyor. Polis Bal ve sivil Kavak ise Korkmaz davasının tanıkları arasında bulunuyor.

Eskişehir'de, Gezi Parkı gösterilerinin sürdüğü 2 Haziran 2013 gecesi polis müdahalesinden kaçan Ali İsmail Korkmaz ve Doğukan Bilir'in de aralarında olduğu bir grup genç, polislerin beklediği Sanayi Sokak'a girmişti. Korkmaz bir grup polis ve sivil tarafından dövülmüş ve hayatını kaybetmişti.

İsmail Saymaz’ın Radikal’deki haberine göre, Korkmaz'ın ölümüne ilişkin soruşturma sonunda polis memurları Mevlüt Saldoğan, Yalçın Akbulut, Hüseyin Engin ve Şaban Gökpunar ile dört fırıncıya dava açılmıştı. Davanın tanıkları arasında; Korkmaz'ı copla kovalarken kamera görüntülerine yakalanan polis Selçuk Bal ile Doğukan Bilir adlı gence meşe odunuyla vururken görülen Serkan Kavak adlı sivil de yer alıyordu.

Ali İsmail Korkmaz davası, güvenlik nedeniyle Kayseri'ye nakledilirken, Doğukan Bilir ve diğer 21 gencin dövülmesine ilişkin soruşturma ise Eskişehir'de kalmıştı. Bilir'in dövüldüğü anlara ait görüntülerin Radikal'de yayınlanmasından sonra İçişleri Bakanlığı'nın atadığı müfettişler aynı polislerin ifadesini almıştı.

Soruşturma sonunda Bilir'i döven polisler ile Korkmaz'ı dövenlerin aynı olduğu saptanmıştı. Buna göre Korkmaz davasında sanık olarak yargılanan polis Şaban Gökpunar ve Hüseyin Engin ile aynı davada tanık kabul edilen polis Selçuk Bal ve sivil Serkan Kavak'ın Bilir'i dövdüğü anlaşılmıştı.

Eskişehir Savcısı Ünal Doğan bu bilgi üzerine dört şüphelinin ifadesini aldı. Kopyala-yapıştır ifade Güvenlik kamerası kayıtlarında, Bilir'e coplarla vurdukları görülen polis Şaban Gökpunar ile Selçuk Bal ve Hüseyin Engin'in ayrı şehirlerde görev yapmalarına rağmen birbirinin kopyası ifadeler verdikleri ortaya çıkmıştı.

Bal, görüntülere rağmen, “Bilir'in direncini kırmak için kısa mesafeden hafifçe cop ile birkaç kez bacaklarına doğru vurdum” derken, iki arkadaşı ise gence vurmadıklarını, bir başka sokakta başka kişilerce dövülmüş olabileceğini öne sürdü.

Üç polis, yanlarında Bilir'e meşe odunuyla vuran Serkan Kavak adlı sivil saldırganı da 'görmediklerini' iddia etti. Oysa Kavak, bir saat boyunca polislerle birlikte hareket ederken kayıtlara girmişti. Serkan Kavak da “Vurmadım, vuranı görmedim” demişti.

Soruşturma 11 ay sonunda nihayet tamamlandı. Eskişehir Savcısı Ünal Doğan, üç polis ve bir sivil saldırgan hakkındaki iddianamesini hazırladı. Bugün mahkemeye sunulması beklenen iddianamede dört sanığın 'yaralama' suçundan yargılanacağı ifade ediliyor.

Korkmaz davası bugün Bilir'i dövmekten sanık olan polis Bal ve meşe odunlu Kavak, bugün Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci duruşması görülecek olan Ali İsmail Korkmaz davasında tanık olarak dinlenecek. Soruşturmaya Radikal'den ısrarlı takip Doğukan Bilir'in Ali İsmail Korkmaz'la aynı dakikalarda ve aynı sokakta dövülmesine ilişkin soruşturma 11 ay sonunda tamamlandı. Radikal, soruşturmanın başından itibaren tüm gelişmeleri haberleştirirken Bilir'e dayak görüntülerine de ulaşmıştı.