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Eskişehir Valisi görevden alınacak mı?

Ali İsmail Korkmaz'ın, kendi arkadaşları tarafından dövüldüğünü, polisin böylece karalanmaya çalışıldığını iddia eden Vali Tuna için Başbakan Erdoğan'a soru önergesi sunuldu

28 Ağustos 2013 14:46

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Ali İsmail Korkmaz'ın ölümü sonrası Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna'nın "Bir takım gruplar işi provake etmeye çalıştılar hatta aldığımız duyumlara göre kendi arkadaşlarına zarar verip ‘polis yaptı’ süsüne büründürmeye çalışan gruplar oldu" şeklinde açıklamaları ile ilgili olarak Başbakan Erdoğan'a soru önergesi sundu.
Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna'nın duyumlar ile hareket ettiği belirten Tanrıkulu'nun Başbakan Erdoğan'ın yazılı olarak cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesi şöyle;
"Taksim Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacı ile Eskişehir’de yapılan yürüyüş sonrası saldırıya uğrayan Ali İsmail Korkmaz öldürülmüştü. Ali İsmail Korkmaz’a saldıran kişilerin polis ve eli sopalı çeteler olduğu görgü tanıkları tarafından doğrulanmıştı. Ali İsmail Korkmaz cinayeti kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan kişiler arasında polisin de olduğu açıklanmıştır.
Bu bağlamda; Ali İsmail Korkmaz cinayeti sonrası bir televizyon kanalına telefon ile bağlanan Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna 'Bir takım gruplar işi provake etmeye çalıştılar hatta aldığımız duyumlara göre kendi arkadaşlarına zarar verip ‘polis yaptı’ süsüne büründürmeye çalışan gruplar oldu' açıklamasını yapmıştır, duyumlar ile hareket eden Eskişehir Valisi görevden alınacak mıdır?"

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