4 eski bakan Yüce Divan'a gönderilmedi

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TBMM Genel Kurulu'nda Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkında yapılan Yüce Divan önergeleri reddedildi.
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04 Ocak 2015 15:57
Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, "Kızlarıma 22-23’e geldiğiniz zaman 'bulduğunuzu getirin bu işi bitirin' dedim. İki kızım da 22-23 yaşlarına evlendiler" dedi
04 Ocak 2015 18:52
Meclis Genel Kurulu'ndaki Yüce Divan oylamasına muhalefet partileri tam kadro katılsa dahi 52 AKP milletvekilinin Yüce Divan'a sevk yönünde oy kullanması gerekiyor
05 Ocak 2015 11:07
Çağlayan, Güler, Bağış ve Bayraktar için kritik gün
05 Ocak 2015 11:21
'Komisyondaki oylamanın ertelenmesine Çağlayan Erdoğan görüşmesi neden oldu'
05 Ocak 2015 12:16
AKP’li Mehmet Metiner: Soruşturma Komisyonu kurulması hataydı
05 Ocak 2015 13:35
MHP’li komisyon üyesinden dört eski bakan hakkında açıklama
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