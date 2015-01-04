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4 eski bakan Yüce Divan'a gönderilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkında yapılan Yüce Divan önergeleri reddedildi.

T24Derleyen: T24

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