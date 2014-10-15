Mark Zuckerberg'den Ebola için büyük bağış

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan'in Ebola salgınıyla mücadele için ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Vakfına 25 milyon dolar bağışta bulunacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, vakıftan yapılan açıklamada; bağışın hızla yayılan Ebola salgının görüldüğü bölgelerde kullanılacağı bildirildi.

Geçen ay Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen, 9 milyon dolar bağışta bulunmuştu.

Salgına yakalananların sayısı 9 bine ulaşabilir

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization - WHO), Batı Afrika'daki Ebola salgınının coğrafi olarak yayılmaya devam ettiğini ve salgına yakalananların sayısının bu hafta 9 bine ulaşabileceğini duyurdu.

Örgütün Genel Direktör Yardımcısı Bruce Aylward, düzenlediği basın toplantısında Batı Afrika ülkeleri Gine, Sierra Leone ve Liberya'da görülen salgında ölenlerin sayısının 4 bin 447'ye ulaştığını kaydetti.