Zonguldak Valisi açlık grevine giden işçilere 'içerideki işgalciler' dedi

Zonguldak Valisi Ali Kaban, maaşlarını alamadıkları için greve giden maden işçileri için "İçerideki işgalciler" tanımlaması yaparak, şekerli su ve su takviyesi yapılmadığına yönelik haberleri yalanladı.

Zonguldak'taki maden işçilerinin başlattıkları açlık grevi 10. günü geride bırakıyor. İşçileri, maden ağzını göçerterek dışarı ile irtibatını da kesti.



Bulundukları yer, madenin ağzına 2 kilometre geride bulunan işçilerden sağlık durumu kötüleşenler hastanelere kaldırılıyor.



DHA'nın haberine göre, Zonguldak Valisi Ali Kaban, Kilimli ilçesinde 'Paralel Yapı' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte finansal destek sağlandığı gerekçesiyle kayyum atanan özel maden şirketinde çalışan ve eylem yapan işçilerle ilgili "İddia olunduğu üzere içerideki işgalcilere şekerli su ve su takviyesi yapılmadığı hususları tümüyle manipülasyondan ibarettir" dedi.

Kent merkezi ve Ereğli'de 6 Mayıs'ta bünyesinde 5 pastane şubesi bulunan, gıda ve dayanıklı tüketim malları alanında faaliyet gösteren şirket ile Kilimli ilçesindeki maden şirketine kayyum atanmasına karar verilmişti. Yaklaşık 100 işçi, 18 Mayıs'ta 4 aydır maaşları yatırılmadığı gerekçesiyle ocaktan çıkmama eylemi başlatmıştı.

Zonguldak Valiliği, ocaktan çıkmama eylemi yapan işçilerin eylemlerini sonlandırmaları durumunda alacaklarının ödeneceğini bildirmişti.