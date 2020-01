Zonguldak Valisi: Açlık grevindeki madencilerin maaşlarının ödenmesine başlanacak

Zonguldak Valisi Ali Kaban, 4 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle iş bırakan, başlattıkları kömür ocağından çıkmama ve açlık grevi eylemi yapan madencilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Madenden çıkmama eylemlerinin yedinci gününde kayyum heyetinin elinde bulunan 5 bin ton kömürün termik santrale satışının gerçekleştirilmesine karar verildi. İşçilerin maaş alacaklarının ödemesine gün içerisinde başlanacak.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Zonguldak Valisi Ali Kaban, makamında İl Emniyet Müdürü Osman Ak, kayyum heyeti ve Eren Enerji İdari İşler Koordinatörü Erol Orhan ile birlikte madendeki eyleme ilişkin basın toplantısı düzenledi. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kayyum atanan maden şirketinde çalışan işçiler, 7 gün önce “Madenden Çıkmama” eylemi başlattı.

Eylemin yedinci gününde 80 işçiden 40’a yakını rahatsızlandıkları için sebebiyle eylemi sonlandırdı. İşçilerin eylemi sürerken Vali Ali Kaban, maaş alacakları konusunda işçilere söz verdi.

“Rus bebekleri gibi yeni şirketler çıkıyor”

Madencilerin eylemiyle ilgili bir süredir çalışma yapıldığını hatırlatan Vali Ali Kaban, soruşturma ilerledikçe yeni şirketlerin ortaya çıktığını kaydetti. Operasyon ilerledikçe yeni şirketlerin ortaya çıktığını hatırlatan Kaban, bu durumu Rus oyuncak bebeği olarak bilinen “Matruşka”ya benzetti. Kaban, “Madencilerin sürdürdüğü eylemle ilgili zaten arkadaşlarımız çalışma yapıyordu. Gerek kayyum heyetimiz, gerek emniyet müdürlüğümüz gerekse ilgili cumhuriyet savcımız büyük bir gayret içerisindeydiler. Bunu ben de takip ediyordum. Tabi öncelikle şunu vurgulamak isterim. Hakikaten bu gün kendini ocağa kapatmaktan başka çare bulamamış olan oradaki işçi kardeşlerimiz elbette bizim için büyük bir önem taşıyorlar. Sadece benim için değil taşın altına elini koymuş olan kayyum heyeti için de büyük önem taşıyorlar. Ben onların nasıl çırpındığını görüyorum. Bu arada tıpkı Rus bebekleri gibi bebeğin içerisinden bebek çıkıyor. Operasyon ilerledikçe içerisinden sürpriz yeni şirketler çıkıyor. Bana ifade edildiği şekilde. Daha bir kısım mülkler çıkıyor. Bunla anlıyoruz ki olay oldukça zahmetli ve uzun sürecek bir hadise. Ama evine ekmek götürmek dışında derdi olmayan bu kardeşlerimizin sorunlarına bu sürecin bir faydası olmaz. Dolayısıyla o süreç; Başsavcımız ve ilgili KOM Savcımız bünyesinde yürütülen süreç devam edecektir” dedi.

“İşçileri rahatlatmamız gerekiyordu”

Ele geçirilen kömürün Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Eren Enerji Termik Santali’ne satışı konusunda anlaşma sağlandığını ifade eden Vali Ali Kaban, şöyle devam etti:

“Bizim bu kardeşlerimizi rahatlatmamız gerekiyordu. Neticede orada ele geçen kömür var. Bu kömürün bir şekilde bir an evvel paraya dönüştürülüp bu işçi kardeşlerimizin alacaklarının hiç olmazsa önemli bir kısmının bir an evvel kapatılması gerekiyordu. Bunun ilk aşaması olarak biz tekrar sıkıntıya düştüğümüz anda Eren Enerji ile temasa geçtik. Sağ olsunlar. Bu gün Erol Bey’i gönderdiler. Ve şu an itibariyle oradaki kömürün Eren Enerji’ye nakledilmesi işlemi başlıyor. Öğleden sonra da gelişmelere göre bir avans alınmak suretiyle işçilerimizin maaşlarının ödenmesine başlanacak. Ben bunun müjdesini vermek istedim.”