CHP heyetinin açlık grevi yapan madenci ziyaretine polis engeli

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Veli Ağbaba'nın başkanlığındaki heyet, Zonguldak'ta 4 aydır ücretlerini alamadıkları için ocaktan çıkmama eylemi ve açlık grevi başlatan maden işçileriyle görüşmek istemesi polis tarafından engellendi. Polis ile Ağbaba ve diğer milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

Kilimli İlçesi Gelik Beldesi'nde faaliyet gösteren Deka Madencilik A.Ş. ve bu şirkete bağlı Balçın Madencilik'te çalışan 245 maden işçisi, geçen 4 Nisan'da iş bıraktı.



13 Nisan'da ise şirkete 'Paralel Devlet Yapılanması' iddiasıyla yürütülen soruşturması kapsamında kayyum atandı.



19 Mayıs'ta açlık grevine de başlayan işçilerden 56'sı sağlık sorunları nedeniyle eylemi bırakmak zorunda kaldı. 29 işçi maden ocağındaki eylemlerine devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın başkanlığında CHP Zonguldak Milletvekilleri Şerafettin Turpçu, Ünal Demirtaş, CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya'dan oluşan heyet, maden işçileriyle görüşmek için kömür ocağına bulunduğu yere gitti.



DHA'nın haberine göre; kömür ocağı girişinden 100 metre ilerideki polis barikatının önünde bekleyen aileler ve diğer işçilerin karşıladığı CHP heyeti, ardından eylem yapan işçilerin yanına gitmek istedi. Polis, sadece CHP heyetinin kömür ocağı önüne geçişine izin verdi.



Ocak önünde bekleyen İl Emniyet Müdürü Osman Ak, CHP heyetinin ocak içine girişine izin vermedi.

'Vali ve Emniyet Müdürü izin vermedi'

Polis barikatının önünde bekleyen aile ve basın mensuplarının yanına gelen Ağbaba, polisin işçilerle görüşmelerine izin vermediğini anlatarak şunları söyledi: "Bedenlerini ekmekleri için açlığa yatırmış arkadaşlarımızla görüşme talebimizi ilettik. Maalesef hem emniyet müdürü ve Vali bize bu izni vermedi. Burada izin alacak bir durumda yok ama maalesef hukukun olmadığı yerde eşkıyalık olur, terör olur. Sayın vali ve emniyet müdürüne Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu TBMM'de hatırlatacağız."

Polis ve CHP heyeti arasında arbede

Açıklamasının ardından tekrar maden ocağına gitmek isteyen Ağbaba ve milletvekillerine polis izin vermedi. Polis ile CHP heyeti arasında arbede yaşandı. Bu sırada işçilerde polis barikatını yıkmak istedi.



Polis CHP heyetinin maden ocağının önüne gitmesine izin vermesiyle kalabalık sakinleşti. Ancak CHP heyetinin ocağa girmesine yine izin verilmedi.



Aileler ve işçilerle görüşen CHP heyeti ardından maden ocağından ayrıldı.