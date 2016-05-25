Açlık grevindeki madencilerin çalıştığı iki ocak kaçak çıktı!

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde dört aydır ücretlerini alamadıkları için iş bırakan madencilerin açlık grevi 7. gününe girerken, grevin başlatıldığı ocakların ikisinin de kaçak olduğu belirtildi.

Ocakların kaçak çalıştırıldığını Zonguldak Valisi'nin de bildiği öğrenilirken iki maden ocağından birinin 1.5 yıldır, diğerinin de 6 aydır izinsiz, kaçak çalıştırıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, ocağa giden TMMOB ve sendikalardan oluşan heyet Zonguldak Valisi Ali Kaban’la görüştü. Vali görüşmede, iki ocağın da kaçak çalıştırıldığını söyledi. Vali, ocakların izinsiz çalıştırılması nedeniyle TTK’yi suçladı. Vali, 5 bin ton kömürün satılarak en kısa sürede işçilerin alacaklarının ödeneceğini de ifade etti.

TMMOB ve sendikalar saldırıya uğradı

Öte yandan, önceki gün akşam saatlerinde TMMOB, sendikalar ve sivil toplum örgütleri işçilere destek vermek amacıyla madene gitti. Ancak polis grubun madene yaklaşmasına izin vermedi. Basın açıklaması yapan sivil toplum örgütleri temsilcileri Kilimli Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan araçlarına giderken 15-20 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıda iki genç yaralandı.

Saldırının öğrenilmesi üzerine TMMOB kente heyet gönderdi. TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Torun, Zonguldak Valisi Ali Kaban’a saldırının planlı ve organize olduğunu, grubun demir boru ve çubuklarla saldırdığını aktardı. Torun, aldıkları duyumlara göre sivil polislerin de saldırgan grubu yönlendirdiklerini valiye iletti. Vali, saldırıdan yeni haberi olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan (TTK) rödovans yoluyla aldıkları sahaları işleten Deka ve Balçınlar Madencilik Şirketleri’nden çalışan işçiler ocak ayından beri maaşlarını alamıyor. İşçiler 4 Nisan’da iş bırakmış, geçen hafta itibariyle yerin altında açlık grevine başlamıştı.

Şirketlereyse ‘paralel yapıyla mücadele’ kapsamında 13 Nisan’da kayyum atanmıştı.

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