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Açlık grevi yapan madencilerle irtibat kesildi

İşçi temsilcisi Ömer Kaplan, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle açlık grevine giden 28 madencinin durumunun iyi olmadığını söyledi

27 Mayıs 2016 01:28

Maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle açlık grevi yapan Zonguldak’taki maden işçileri, maden ağzını göçerterek dışarı ile irtibatını kesti. Bugün 16.00’dan itibaren madencilerden haber alınamıyor. 85 kişiyle başlayan grev sağlık nedenleriyle 28 işçiyle devam ediyor. 


Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde şirketlerine kayyum atanan 245 madenci yaklaşık 4 aydır maaş alamıyor. Madencilerden 85’i, 9 gün önce kendilerini madene kapatmıştı. 

Hürriyet'ten Serkan Ocak'ın haberine göre; madencilerin temsilcisi Ömer Kaplan, yaşananları şöyle özetledi: “9 gündür madendeyiz. Dün gece hastalandığım için beni yukarı çıkardılar. Hastaneye gittim sonra emniyette ifade verdim. Bugüne kadar da rahatsızlanan arkadaşları yukarı çıkardık. Şu anda 28 kişi içeride var. Bugün CHP'li vekillerden sonra arkadaşlar madenin ağzında göçük oluşturdu.

Bu konu konuşuluyordu ancak yapılıp yapılamaycağı net değildi. Şu anda madencilerin olduğu yere ulaşamıyorum. Ocaktaki işçiler madenen ağzına barikat kurar gibi, kontrollü bir göçük yaptı. Dışarıdan içeriye girilmiyor. Ama içeriden dışarıya da çıkış yok. Saat 16.00’dan bu yana içeriden haber alamıyoruz. Kendilerini ölüme terk ettiler...”

 

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