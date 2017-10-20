'Zombi hapı' kullandığı iddia edilen genç: Dikkat çekmek için yaptım

İnsanları 'zombiye çevirdiği' belirtilen 'flakka' isimli sentetik uyuşturucu kullandığı iddia edilen gence yapılan testte sadece esrar içtiği ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan kişinin ifadesinde 'dikkat çekmek için böyle bir davranış sergilediğini' söylediği belirtildi.

Olay, dün Mersin Sanayi Sitesi içinde meydana geldi. Öğle saatlerinde bir genç, birden üstü çıplak vaziyette kendini yere atarak bağırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde yatıp bağıran genci sakinleştirmeye çalıştı. Ekiplerin sakinleştirme çabaları karşısında yerde çeşitli hareketler yaparak bağırmayı sürdüren genç, uzun uğraşlar sonucunda elleri arkadan kelepçelenerek hastaneye kaldırıldı. Şahsın görüntüleri ise bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Akşam gazetesinin haberinden sonra sosyal paylaşım sitelerinde hızla yayılan ve 'zombi hapı' olarak bilinen 'flakka' isimli sentetik uyuşturucuyu kullandığı söylenen gençle ilgili Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Olayın sosyal paylaşım sitelerinde hızla yayılmasının ardından, şüpheliyi tedavi gördüğü hastaneden alan narkotik ekipleri, uyuşturucu tespiti için AMATEM'e götürdü. Şüpheli, kullandığı maddenin tespiti için idrar örneği verdi.

Emniyet'in açıklamasına göre, yapılan test sonucunda şüphelinin esrar kullandığı, başka hiçbir uyuşturucu madde kullanmadığı belirlendi. Şahsın Gaziantep'te yaşayan ailesinin yanından 3 gün önce Mersin'e geldiği, daha önce psikolojik tedavi gördüğü iddia edildi. Ayrıca şahsın ifadesinde insanların dikkatini çekmek için böyle bir şey yaptığını söylediği belirtildi.