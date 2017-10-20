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Yaşam

Türkiye'de ilk kez 'zombi hapı' kullanan bir kişi görüntülendi

Yerde acı çektiği gözlemlenen genç, polis ekipleri tarafından kelepçelenerek hastaneye kaldırıldı

20 Ekim 2017 16:17

Kullananı çılgınlık derecesinde saldırganlaştıran 'flakka' adlı sentetik uyuşturucunun etkisi Türkiye'de ilk kez görüntülendi.

Mersin Sanayi Sitesi'nde bir gencin, sentetik uyuşturucunun etkisine maruz kaldığı anlar bir amatör kamera tarafından çekildi.

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Akşam gazetesinden Sinan Turp'un haberine göre, çevredekilerin ihbar etmesiyle olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Uyuştucu kullanan gencin, nasıl bir tepki vereceğini bilemeyen ekipler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yerde acı çektiği gözlemlenen genç, polis ekipleri tarafından kendine ve çevredekilere zarar vermemesi için kelepçe takılarak hastaneye kaldırıldı.

Dünyada hızla yayılan ve bağımlıyı zombiye çevirdiği söylenen 'flakka' isimli sentetik uyuşturu, geçen hafta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri tarafından Uluslararası Posta İşleme Merkezi'ne gelen bir kargoyla İstanbul'da ilk kez yakalanmıştı.

 

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