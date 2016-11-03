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Spor

Zirveden Depay ve Niasse transferlerine onay çıktı

Galatasaray'da transferin son gününde kiralanan İzlandalı Sigthorsson'un gönderilmesi planlanıyor

03 Kasım 2016 16:36

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ,Sportif A.Ş. yöneticisi Levent Nazifoğlu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Jan Olde Riekerink'le biraraya geldi. Görüşmede, devre arasında Manchester United'tan Memphis Depay ve Everton'dan Oumar Niasse'ın mutlaka transfer edilmesine karar verildi.

Finansal Fair Play için 65 milyon Euro'yu geçmemesi gereken kadro maliyetinin korunması adına, kiralık alınan Kolbein Sigthorsson'un gönderilme seçeneği de açık tutuluyor.

Bununla birlikte Hamit Altıntop, Martin Linnes ve Salih Dursun gibi forma şansı bulamayan oyuncularla devre arasında yolların ayrılması da gündemde.

Fanatik'in haberine göre; Levent Nazifoğlu, Riva ve Florya'nın satışına karar verilen kongre öncesi, buradan onay çıkması halinde Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak nitelikte bir kadronun kurulacağı müjdesini vermişti.

Sarı-kırmızılılar bu hedef doğrultusunda öncelikle Devler Ligi'ni garanti altına almanın hesapları içinde. Yönetim bu yüzden şampiyonluk yolunda deyim yerindeyse hiçbir masraftan kaçınmayacak.

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