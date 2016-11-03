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Spor

Niasse'den 'beni alın' çağrısı

Galatasaray'ın devre arasında Everton'a teklifte bulunması bekleniyor

03 Kasım 2016 11:27

Everton’da yedek takıma gönderilen Niasse, İngiltere’ye gittiğine bin pişman. Senegalli forvet, kendisiyle son iki transfer döneminde de yakından ilgilenen Galatasaray’a menajeri aracılığıyla haber gönderdi.

Yıllık kazancından feragat etmeye hazır olduğunu belirten Niasse'nin, kulübüne resmi teklif yapılmasını bekliyor.

Sarı-kırmızılı yönetim de tüm seçenekleri değerlendirip Everton’la görüşmeye hazırlanıyor.

Galatasaray’ın amacı, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralarken, en fazla 5 milyon Euro’ya satın alma opsiyonunu da elde edebilmek.

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