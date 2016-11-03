Niasse'den 'beni alın' çağrısı

Everton’da yedek takıma gönderilen Niasse, İngiltere’ye gittiğine bin pişman. Senegalli forvet, kendisiyle son iki transfer döneminde de yakından ilgilenen Galatasaray’a menajeri aracılığıyla haber gönderdi.



Yıllık kazancından feragat etmeye hazır olduğunu belirten Niasse'nin, kulübüne resmi teklif yapılmasını bekliyor.

Sarı-kırmızılı yönetim de tüm seçenekleri değerlendirip Everton’la görüşmeye hazırlanıyor.



Galatasaray’ın amacı, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralarken, en fazla 5 milyon Euro’ya satın alma opsiyonunu da elde edebilmek.