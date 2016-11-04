Galatasaray liderle zorlu randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında bugün lider Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Sahasındaki son lig maçında Trabzonspor'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Adanaspor deplasmanında 1-0'lık skorla 3 puana ulaşarak moral buldu. Galatasaray, bugün ise lider Medipol Başakşehir'e karşı zorlu bir müsabakaya çıkacak.

Ligde 20 puanla üçüncü durumda yer alan Galatasaray, henüz yenilgi yüzü görmeyen ve 23 puanla ligin zirvesinde yer alan rakibini taraftarının da desteğiyle mağlup etmeye çalışacak.

Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşması, Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak.

Tolga Ciğerci cezalı, Selçuk hasta

Sarı-kırmızılı ekipte Medipol Başakşehir maçı öncesi Tolga Ciğerci cezalı durumda bulunurken, hasta olan Selçuk İnan'ın durumu ise henüz netleşmedi.

Tolga Ciğerci'nin sarı kart cezalısı durumuna düşmesiyle forma şansı yakalayan de Nigel de Jong, teknik direktör Riekerink'in görev vermesi durumunda, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir lig maçına ilk 11'inde çıkacak.