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Spor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kazancı açıklandı

Galatasaray, ilk turda elendiği turnuvadan 32 milyon 489 bin Euro kazandı

02 Kasım 2016 16:32

UEFA, 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların toplamda kasalarına koydukları rakamları açıkladı. Galatasaray, grup aşamasında veda ettiği turnuvadan 32 milyon 489 bin Euro gelir elde etti.

UEFA, 2015-16 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde mücadele eden kulüplere yapılan ödemelerin dökümünü internet sitesinden açıkladı.

Buna göre, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan 32 ve play-offda elenen 10 takıma 1 milyar 345 milyon 258 bin Euro, UEFA Avrupa Ligi gruplarında yarışan 48 ekip ve 2. turdan itibaren "Devler Ligi"nden turnuvaya dahil olan 8 kulübe ise 411 milyon 155 bin Euro dağıtıldı.

Avrupa kupalarına katılan Türk kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş pastadan toplam 58 milyon 553 bin 13 Euro pay aldı.

Geçen sezon Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Galatasaray, Atletico Madrid, Benfica ve Astana’nın bulunduğu C grubunda üçüncü olarak UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmesine rağmen Şampiyonlar Ligi’nden 32,489 milyon Euroyu (12 milyon katılım payı, 17,881 milyon yayın geliri, 2,608 milyon performans primi) kasasına koydu.

 

33 milyon 941 bin Euro

 

Yoluna Avrupa Ligi’nde devam eden Galatasaray, 2. tur mücadelesinde Lazio’ya elense de buradan da 1 milyon 452 bin 497 Euro gelir elde etti ve toplamda 33 milyon 941 bin 497 Euro kazandı.

Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Shakhtar Donetsk’e elenip UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden ve son 16 turunda Braga’ya elenen Fenerbahçe, 14 milyon 530 bin 30 Euro, H Grubu’nu 3. sırada bitirerek turnuvaya veda eden Beşiktaş ise 10 milyon 81 bin 486 Euronun sahibi oldu.

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