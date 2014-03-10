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Zirve Yayınevi sanıklarına elektronik kelepçe

Serbest bırakılan Zirve Yayınevi sanıklarının elektronik kelepçeyle izleneceği açıklandı

10 Mart 2014 13:10

Malatya 'daki Zirve Yayınevi'nde, 2007 yılında 3 Hıristiyanı öldüren ve özel yetkili mahkemeler ile tutukluluk sürelerini düzenleyen yasal değişimin ardından serbest kalan sanıkların elektronik kelepçeyle izleneceği belirtildi.

Malatya'daki Zirve Yayınevi'nde 18 Nisan 2007 tarihinde Alman uyruklu Tilman Geske'nin yanı sıra Necati Aydın ve Uğur Yüksel’in boğazlarının kesilerek öldürülmesi olayı ile ilgili yakalanan Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım, Cuma Özdemir, Hamit Çeker ve Salih Gürler, Malatya E Tipi Cezaevi'ne konuldu. Yeni yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte avukatları aracılığıyla nöbetçi mahkemeye başvuran, 7 yıldan bu yana tutuklu bulunan 5 sanık geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.

 

4 sanığa elektronik kelepçe

 

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada elektronik kelepçe uygulamasının 4 sanık için uygulanacağı belirtilerek, şöyle denildi:
 
“Uzun tutukluluk nedeniyle tahliye olan ‘Zirve davası’ sanıkları hakkında mahkeme, konutta elektronik kelepçe uygulamasına karar vermiştir. Elektronik kelepçe uygulaması 4 kişiye uygulanmış ve GSM hattı çekmeyen bölgede yaşayan diğer kişi için ise sabit telefon hattı üzerinden uygulanmasına ilişkin teknik çalışma devam etmektedir.”

 

Mahmkeme isterse Ergenekon sanıklarına da takabilir

 

Bu arada eğer müdahil avukatlar isterse ve mahkeme de uygun görürse, Ergenekon sanıklarına da kelepçe takılabileceği öne sürüldü.

 

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