Ziraat’in 770 milyonluk liralık şüpheli kredisi ne oldu?

Ziraat Bankası'nın verdiği 270 milyon Euro'su anapara, 20 milyon Euro'su faiz olmak üzere yaklaşık 290 milyon Euro’luk (yaklaşık 770 milyon lira) krediyle Bayrampaşa'da açılan Ora İstanbul Alışveriş Merkezi iflas bayrağını çekti. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşesinde ana parası 270 milyon Euro (yaklaşık 730 milyon Euro olan) olan krediyle açılan, Ora AVM’nin batmasına “ORA batınca… Kredisi de batmış oldu. Böylece ortaya “Cumhuriyet tarihinin en büyük batık kredilerinden biri” çıktı. Attıkları 78 ayrı nutukta ‘Gitti canım cam seramikler’ diyenler... Yaptıkları tek bir konuşmada bile ‘Gitti canım paracıklar’ demediler. Ne iş yahu, ne iş?” sözleriyle değindi.

Ziraat Bankası tarafından Ora İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş.'ye verilen 270 milyon Euro’luk kredi, Hüseyin Aydın'dan önce görev yapan Can Akın Çağlar'ın Ziraat Bankası genel müdürlüğü döneminde verildi. Hüseyin Aydın yönetime geldiğinde, alışveriş merkezi ile içindeki otel projelerini de kapsayan kredinin geri dönüş imkânını riskli görünce ek kredi isteyen firmanın talebini reddetti ve banka alacağını tahsil etmek için projeye el koydu. Yeni yönetim, temalı parklar da içeren projenin sahiplerinin defalarca yaptığı ek kredi taleplerini reddetti.

BDDK'dan, BDDK üyesi Çağlar dönemine soruşturma

Bu arada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) söz konusu krediye ilişkin 18 ay önce başlayan soruşturması uzun süredir tamamlanmadı. Soruşturma sürerken, Ora Gayrimenkul kredisinde imzasını bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar BDDK’ya kurul üyesi olarak atandı. BDDK'nın, BDDK üyesi Can Akın Çağlar dönemine ilişkin soruşturmasını ne zaman ve nasıl sonuçlandıracağı merakla bekleniyor.

Kısa sürede iflas etti

Ora AVM, Bayrampaşa'daki eski Ferhatpaşa Çiftliği arazisinin bir bölümünde İbrahim Turhan'ın varisleri tarafından kuruldu. Ekim 2011’de gösterişli bir törenle açılan ancak kısa zamanda kapanan Ora Alışveriş dün resmen iflas etti. Projeye 270 milyon Euro kredi sağlayan Ziraat Bankası, hukuki sürecin devam ettiğini açıklarken, kamu bankasının bu parayı nasıl geri alacağı büyük tartışma konusu oldu.

Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada projeyi yürüten ortakların bankaya toplam borcu hakkında kesin bir bilgi yer almamasına rağmen, projenin 2007 yılında başka bir banka tarafından 160 milyon Euro limitle kredilendirildiğine dikkat çekilerek, "(projeye) Kasım 2010'da... 270 milyon Euro limitle kredilendirme yapılmış ve diğer banka kredileri de bankamıza transfer edilmiştir" bilgisine yer verildi.

Ahmet Hakan ‘Ora’yı sordu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde, “Gitti canım paracıklar” ara başlığıyla, Ora AVM’yi iflasına değindi.

Ahmet Hakan’ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“Bayrampaşa’ya bir AVM yaptılar.

Adını “ORA” koydular.

***

“ORA” için devletimizin bankası Ziraat, kesenin ağzını açtı.

Verilen para: 270 milyon Euro.

Bizim parayla yaklaşık 730 milyon lira.

Deli para yani...

***

“ORA”, otelleri, tema parklarıyla, gösteri alanları, mağazalarıyla kocaman bir AVM.

Yatay, dikey... Her türlü kocaman...

Fakat tutmadı.

Sadece bir yıl açık kaldıktan sonra...

Önce kapıya kilit...

Ardından da iflas...

***

“ORA” batınca...

Kredisi de batmış oldu.

Böylece ortaya “Cumhuriyet tarihinin en büyük batık kredilerinden biri” çıktı.

***

Attıkları 78 ayrı nutukta “Gitti canım cam seramikler” diyenler...

Yaptıkları tek bir konuşmada bile “Gitti canım paracıklar” demediler.

Ne iş yahu, ne iş?