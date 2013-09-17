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Ekonomi

Bayrampaşa'da 2 sene önce açılan Ora alışveriş merkezi iflas etti

Ora AVM projesinin sahibi konumundaki Ora İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş. geçtiğimiz yıl sonunda iflas erteleme talebi ile mahkemeye başvuruda bulunmuştu

17 Eylül 2013 17:59

Ziraat Bankası’nın 285 milyon Euro’luk batık kredisi ile gündeme gelen Ora AVM’nin sahibi şirketin iflasına karar verildi.
 
İstanbul Ticaret Mahkemesi’ndeki karar bu sabah yapılan duruşmada alındı. Şirketin alacaklıları arasında onlarca şirket ve kişi bulunuyor.
 
Dinçer Gökçe'nin hurriyet.com.tr'deki haberine göre, Ekim 2011’de kapılarını açan İstanbul Bayrampaşa’daki Ora AVM için 400 milyon dolarlık yatırım yapılmıştı. İçinde 235 mağaza ve 2 otel bulunan Ora AVM bir yıl açık kalmadan kapandı.
 
Ziyaretçi sayısı istenen seviyede olmayınca AVM’de mağaza kiralayan firmalar birer ikişer mağazaları boşaltıp projenin yatırımcısını da zor duruma düşürdü
 
Ora AVM projesinin sahibi konumundaki Ora İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş. geçtiğimiz yıl sonunda iflas erteleme talebi ile mahkemeye başvuruda bulundu. Dosya İstanbul 50. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Dava süreci devam ederken, alacaklılar da şirketin iflası için başvuruda bulundu.
 
Bu sabah saat 11.00’de şirketin davası görülmeye devam edildi. Müdahil sayısının fazla olması nedeni ile duruşma konferans salonunda yapıldı. Mahkeme şirketin iflası yönünde karar verdi.
 
 

Ziraat, 285 milyon Euro kredi verdi

 
 
Ora AVM, Ziraat Bankası’nın yüklü batık kredisi ile uzun bir süre gündeme geldi. Bankanın, 285 milyon Euro kredi alacağı bulunuyor. Banka, kredinin geri dönemeyeceğini görünce bütün meblağı tahsili gecikmiş alacaklara geçirmişti. Konu Meclis’te de önemli bir tartışmaya yol açtı.

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