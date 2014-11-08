Ziraat Bankası, ABD'de bireysel bankacılık işlemlerini durdurdu

ABD Merkez Bankası FED’in denetimine takılan Ziraat Bankası, bu ülkede perakende bankacılıktan çekilerek, kurumsal bankacılığa devam edeceğini müşterilerine gönderdiği birer elektronik posta ile duyurdu.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) son yıllarda bu ülkedeki yabancı bankalara yönelik başlattığı sıkı denetimlere takılan Ziraat Bankası’nın New York Şubesi, müşterilerine gönderdiği birer mektupta, bireysel (parakende) bankacılığa son verdiğini duyurarak müşterilerinden hesaplarını kapatmalarını istedi.

Razi Canikligil’in Hürriyet’teki haberine göre, geçtiğimiz haziran ayında FED’in denetimine takılan Ziraat Bankası New York Şubesi, New York Eyaleti Finansal Hizmetler Servisi (DFS) ile bir sözleşme imzalayarak, müşterilerinin yatırdıkları paranın kaynağını daha iyi bilmesi için altyapısını güçlendirerek karapara ile mücadele yasalarına uyumlu hale getirilmesine dair bir planı 60 gün içinde sunması istenmişti. Ancak, özellikle Türkiye bağlantılı hesapları FED’e anlatmakta zorlanan Ziraat Bankası yönetimi, çareyi ABD’de bireysel, yani parekende bankacılıktan (Retail Banking) çıkmakta buldu.

Babacan’ın ısrarı

ABD’de 1983 yılından bugüne hizmet veren Ziraat Bankası, parende bankacılığı askıya almasına rağmen kurumsal bankacılığa devam edecek. Yaklaşık 4 yıl önce New York’ta küçülmeye giden Ziraat Bankası yaklaşık 35 olan çalışan sayısını 10’a indirmesine ve son 2 yıl boyunca bir müdür atamamasına rağmen, bir ara kapatılması dahi gündeme gelen şube, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın ısrarı ile açık tutulmuştu.

Ziraat’ın New York şubesinin, bu şehirde uzun yıllar hizmet veren bir başka Türk bankası Vakıf Bank gibi kurumsal olarak çalışmaya devam etmesi bekleniyor. Ziraat Bankası New York şubesi, Türkiye-ABD arası ticaret yapan özellikle savunma sektöründeki büyük Amerikan ve Türk şirketlerinin işlemlerini yapmaya devam edecek.

Şüpheli aktiviteler

Ziraat’ın FED ve tarafların imzaladıkları 25 Haziran 2014 tarihli 20 maddelik anlaşma metninde; 1 Temmuz 2012 ile 31 Aralık 2012 arasında New York şubesinde gerçekleştirilen işlemlerinin bağımsız bir danışman tarafından “yüksek riskli müşteriler veya işlemlere dair şüpheli aktivitelerin usulüne göre tanımlandığını ve raporlandığını belirlemek üzere” incelenmesine karar verilmişti. FED, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu ve New York şubesi yönetiminden banka gizlilik kanunu ve kara paranın aklanmasının önlenmesi (BSA/AML) için gerekli olan uyumun banka tarafından gözetimini sağlamlaştırmasını istemişti.

'Kısıtlanmış işlem yok'

ABD’de bunlar yaşanırken, Ziraat Bankası’nın New York Şubesi’nin denetlenmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan dün 8 Eylül’de New York Fed’in bir denetim ekibi gönderdiğini bildirdi. Denetimin 26 Eylül’de tamamlandığını belirten Babacan, şubenin şu anda kısıtlanmış hiçbir işleminin olmadığını söyledi. Babacan, Ziraat Bankası’na BDDK tarafından 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası sermayeli katılım bankası kurulmasına izin verildiğini belirterek, “Katılım Bankasının kuruluş sermayesi olarak Ziraat Bankası’na Hazine tarafından sermaye artırımı şeklinde aktarılmak üzere 2015 yılı bütçesinde 675 milyon lira ödenek teklif edilmiştir” dedi.