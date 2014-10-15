Ziraat Bankası'na BDDK'dan 'katılım bankası' izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Ziraat Bankası ve diğer kurucu ortaklara katılım bankası kurma izni verdi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan BDDK kararında, "Hâkim kurucu ortak Ziraat Bankası ile diğer kurucu ortaklar Ziraat Sigorta, Ziraat Hayat ve Emeklilik, Ziraat Yatırım Menkul Değerler ve Ziraat Teknoloji tarafından Türkiye’de 300 milyon dolar karşılığı TL sermayeli katılım bankası kurulmasına izin verilmiştir" denildi.

2015 yılının ilk çeyreğinde kurulacak

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bu ayın başında yaptığı açıklamada, katılım bankası kuruluşu için BDDK’ya başvuru yaptıklarını belirterek, "Ümit ediyorum, 2015 yılının ilk çeyreğinin içinde veya sonlarında bir Ziraat Katılım kurulmuş olacaktır" dedi.

(DHA)