Ziraat Bankası, 2015'te Ziraat Katılım'ı kuracak

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Ziraat Katılım bankası için "Ümit ediyorum, 2015 yılının ilk çeyreğinin içinde veya sonlarında kurulmuş olacaktır" dedi.

Capital ve Ekonomist dergileri öncülüğünde düzenlenen CEO Club buluşmaları kapsamında banka genel müdürlerinin katılımıyla "Bankacılar Zirvesi" gerçekleştirdi.

Aydın, burada yaptığı konuşmada, son yarım asra bakıldığı zaman çok sayıda kriz görüldüğünü belirterek, bunların global kriz diye adlandırılan son kriz kadar görünür olmamasının, bu krizlerin genelde gelişmekte olan ülkelerde yaşanmasından kaynakladığını söyledi.

Son krizin gelişmiş ülkelerde meydana gelmesinin daha kalıcı etkileri olduğuna dikkati çeken Aydın, global krizin henüz bitmediğini kaydetti.



Yaşanan global krizde bazı ülkelerin ve sektörlerin kazandığını bazı ülkeler ve sektörlerin ise kaybettiğini vurgulayan Aydın, şunları aktardı:

"Kriz küresel olunca çözümünün de küresel olması lazım. Herkesin temsil edildiği yapılar iyi ama çözüm gerektiğinde, siyasi kararlılık gerektiğinde, bunlar bugünkü modern yapıda zaman zaman yerine getirilemiyor. İşte Avrupa Birliği'nde (AB) yaşadığımız durum o. ABD'de biraz daha dengeleyici gelişmeler oldu ama AB'de bunu göremiyoruz. Çünkü AB'de çok yapılı bir durum var. Bunun çözümü için siyasi irade gerekiyor. Siyasi irade karar alamayıp iş merkez bankalarına bırakılıyor. Çözüm de gecikiyor.

Biz, Türkiye olarak bu süreci iyi yönettik. Ama Türkiye'nin buradaki sıkıntısı da şu; dış talebin en büyük müşterisi olan AB'deki sorunların devam etmesi bizi pazar arayışlarına itti, belki hayırlı da olmuştur. Daha sonra AB belirli bir düzeye geldiğinde bu durum dış talep yönüyle büyümemizi olumlu etkileyecektir. Ama gelişmiş ülkelerde krizin oluşu gelişmekte olan ülkeleri de etkilediği için krizin süreci uzuyor. Ne zaman gelişmiş ülkelerde bu sorun biter o zaman gelişmekte olan ülkelerin durumu iyi olur."

'Global kriz sona erecek'

Çok uzun olmayacak bir süreçte global krizin nihayetleneceğini ümit ettiklerini kaydeden Aydın, küresel bir problem olduğu için çözümünün de küresel olması gerektiğini belirtti.

Büyümenin oyunun adı olduğunu ve gelişmiş ülkeler büyüyemediği sürece sorunun bitmesinin de mümkün olmadığını vurgulayan Aydın, o yüzden bu ülkelerin kendilerini düşünmek yerine küresel ekonomiyi düşünerek hareket etmeleri halinde global krizin bitebileceğini ümit ettiklerini ve beklediklerini kaydetti.

Son 50 yılda gelişmekte olan bir katılım bankacılığının görüldüğünü ifade eden Aydın, İslam Bankası'nın kuruluşu ile birlikte katılım bankacılığının start aldığını, bu kuruluşların Körfez ülkeleri, Malezya, Endonezya ve Türkiye'de faaliyet gösterdiğini anlattı.

'Şube açmaya devam ediyoruz'

Katılım bankacılığının hem Türkiye'de hem de dünya bankacılık sisteminden yüzde 5'ler gibi bir pay aldığını ve bu alanda her yıl yüzde 20'lik bir büyüme görüldüğü bilgisini veren Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Tabii bu büyüme iştah açıcı bir büyüme. Bu salt belli inanışlara sahip olan toplumlarda olsa bile bir ürün ve hizmet olarak görüyoruz ki konvansiyonel bankacılık da bu tarz ürünler üretiyor. Ziraat Bankası olarak bir finansal grubuz, finansal marketiz. Bu marketin içinde bu ürün de bulunsun istedik. Bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir büyüklüğün ileride çok daha belirli bir büyüklüğe geleceğini düşünüyoruz. Türkiye için de bunun böyle olacağını düşünüyoruz.

Ziraat Bankası çok şubeli bir banka. Şube açmaya devam ediyoruz. Ziraat Bankası'nın gücünden ve marka bilinirliğinden de yararlanmak istiyoruz. Belki pasif tarafı güçlendirici, bilançonun pasifine çok daha fazla katkı verecek şekilde bir katılım bankacılığı yapacağız. Burada rekabeti ve fırsatları değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bugün konvansiyonel olarak ne kazanıyorsak benzer getirileri sermaye anlamında elde edebileceğimizi düşünüyoruz. "

'Türkiye katılım banka pazarından yüzde 20 pay alacak'

Türkiye'de 4 katılım bankasının faaliyet gösterdiğini belirten Aydın, bunların toplam büyüklüğünün genel müdürlüğünü yaptığı bankanın yarısından biraz az olduğunu, ancak çok ciddi insan kaynağı ve teknoloji yatırımı bulunduğunu, kendilerinin de bu süreçte gördüklerini ifade etti.

Ziraat Bankası olarak ilgili otoriteye (BDDK) katılım bankasının kuruluşu için başvurduklarını anımsatan Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ümit ediyorum, 2015 yılının ilk çeyreğinin içinde veya sonlarında bir Ziraat Katılım kurulmuş olacaktır. Katılım bankacılığına katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz. Belki bizden sonra da oyuncular gelir. Türkiye'de nihayetinde bu alanda toplam sektörden alınacak payın yüzde 20'lere geleceğini bekliyorum. Böyle bir bakir alana yatırım yapmak gerekiyor. Biz yaptık, diğer arkadaşları da davet ediyoruz."